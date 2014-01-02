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Yaşam

Seçmen kütükleri 10 Ocak’ta askıya çıkıyor

Yüksek Seçim Kurulu 30 Mart Mahalli İdareler Seçimi için, seçmen kütüklerinin 10 Ocak ile 23 Ocak tarihleri arasında askıya çıkartılmasını kararlaştırdı

02 Ocak 2014 22:14

YSK’nın aldığı karara göre; 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine karar verdi.
Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine de karar veren YSK, seçmen kütüklerinin güncellemesinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSİS’ten alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle yapılacağını kararlaştırdı.
 

Lisetede ismini bulamayanlar ne yapacak?

 
YSK kararında askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanların içinde yapılması gereken işlemleri şu şekilde aktardı; “İlgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.”
 

Adres değişikliği için 7 Şubat son

 
Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi konusunda ise alınan karar şu şekilde; “Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere ve askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik veya düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 7 Şubat 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenir.”

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