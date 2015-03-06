Seçmen adres değişikliği için son gün 9 Mart

7 Haziran’da yapılacak genel seçimlere sayılı günler kaldı. Seçimlerde oy kullanacak olup adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşların, 9 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar bulundukları ilçe veya il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy hilelerini önlemek için önemli bir adım attı. Kurul, aldığı kararla, seçim takip sistemini partilere açtı. Böylece 7 Haziran’da seçime girecek siyasi partilerin sonuçları eşzamanlı izleyebilmesi ve saklayabilmesine imkân sağlandı.

Türkiye yine bir seçim sürecine giriyor. 7 Haziran’da yapılacak seçimlerde yurtdışı seçmenlerle birlikte 56 milyondan fazla kişi oy kullanacak. Seçimlerde istediği yerde oy kullanmak isteyen vatandaşların adres değişikliğini 9 Mart tarihinde kadar nüfus müdürlüklerine yapacakları başvuruyla bildirmeleri gerekiyor. O tarihten sonra YSK’nın kararına göre seçmen listelerinin askıda kaldığı 12-27 Mart tarihleri arasında yeni adres beyanında bulunan vatandaşların kayıtlarının onay yetkisi seçim kurullarının elinde. Nüfus müdürlükleri bu hafta sonu çalışmayacak. Ancak edinilen bilgiye göre cuma günü mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin hafta sonu da çalışması için talimat verilmesi ihtimal dahilinde. Seçmenlerin ikamet değişikliği için nüfus cüzdanı aslı ile bulunduğu ilin nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Eğer ikamet ettiği konutta herhangi bir kişi kayıtlı değilse yani boş ise herhangi bir belge istenmiyor ve kaydı yapılıyor. Konutta daha önce bir kayıt var ise yeni kayıt yapılabilmesi için vatandaşın üzerine kayıtlı elektrik, su ve doğalgaz faturasını ibraz etmesi gerekiyor. Üzerine kayıtlı herhangi bir fatura beyan edemeyen vatandaşlar ise apartman yöneticisinden veya bağlı olduğu muhtarlıktan orada ikamet ettiğine dair yazılı bir belge getirmesi yeterli.

Seçmen listeleri 12 Mart’ta askıya çıkıyor

7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde oy kullanabilecek vatandaşların isimlerinin yazılı olduğu seçmen listeleri 12 Mart’ta askıya çıkacak. Mahalle muhtarlıklarının ofislerine asılacak olan listeler 27 Mart günü akşam 17.00’ye kadar askıda kalacak. Bu süre içerisinde listelerde ismi olmayan, seçmen bilgileri yanlış yazılan ya da adres değişikliği yapan vatandaşlar nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli düzeltmeleri yaptırabilecek. Seçmen bilgilerini düzeltmek isteyen vatandaşların sorun yaşamamaları için birkaç önemli noktaya dikkat etmesi gerekiyor. İsmi seçmen listesinde olmayan vatandaşın, ikamet ettiği ilçenin nüfus müdürlüğüne giderek adres kaydını yaptırması gerekiyor. İkametini taşıyanlar ise yeni adreslerinde oy kullanabilmek için adlarına kayıtlı, elektrik, su, doğalgaz faturalarından herhangi biriyle seçmen kaydını yaptırabilir. Kiracı ise noter tasdikli kira sözleşmesiyle ilçe nüfus müdürlüğüne adres beyanında bulunabilecek.

3 milyon öğrenci var

Seçimlerle ilgili sayıları 3 milyonu bulan üniversite öğrencilerinin de dikkat etmesi gereken birkaç husus bulunuyor. Seçimler, eğitim-öğretim dönemine denk geldiği için öğrenim gördüğü yerde oy kullanmak isteyen öğrencilerin ikametlerini eğitimlerinin devam ettiği okulun bulunduğu kente almaları gerekiyor. Öğrenciler, evde kalıyorlarsa üzerlerine kayıtlı fatura veya kira sözleşmesiyle yurtta yaşıyorlarsa müdürlükten alınacak bir yazıyla bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak seçmen kayıtlarını yaptırabilecek.

YSK’dan oy hırsızlığına karşı önemli adım: Sonuçlar eşzamanlı bütün partilerle paylaşılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy hırsızlığını önlemek için önemli bir adım attı. Kurul, aldığı kararla, seçim takip sistemini partilere açtı. Böylece 7 Haziran’da seçime girecek siyasi partilerin sonuçları eşzamanlı izleyebilmesi ve saklayabilmesine imkân sağlandı.

YSK, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması ve yurt genelinde uygulanmasında birliğin sağlanması için Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanım Usul ve Esasları Gösterir Genelge’yi kabul etti. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan genelgede, Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nin (SSPS) seçim günü oy verme süresi sonunda YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce, çevrim içi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinde eşzamanlı izlenebilmesi ve saklanabilmesine imkân sağlayan bir sistem olduğu belirtildi. Seçim günü, SSPS aracılığı ile siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçlarının, geçici sandık sonuçları olacağının ve itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip olmadığının ifade edildiği genelgede, sistem ile elde edilen sandık sonuçlarının YSK’ca belirlenen süre bitimine kadar siyasi partiler tarafından teşkilatlarına veya üçüncü şahıslara açıklanamayacak. Verilerin gizliliğinden siyasi partiler sorumlu olacak. Sistemden verileri almak isteyen siyasi partiler bilişim altyapılarını hazır hale getirecek ve gerekli güvenlik tedbirlerini alacak. Siyasi parti genel merkezleri SSPS kullanıcısı olarak en fazla 9 kullanıcı belirleyecek. Her kullanıcı için ayrı kullanıcı adı ve şifre üretilecek. Sistemden veri aktarımı oy verme günü saat 17.00’den itibaren başlayacak.