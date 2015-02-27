'Seçim hilesi davası'nda itiraf: Tutanaklarda tahrifat yapıldı, ama...

Kâğıthane’de yaşanan seçim hileleri ile ilgili ikinci bir itiraf daha geldi. 1360 No’lu sandık başkanı Ali Murat Bolat, tutanaklarda tahrifat yapıldığını ancak kendisinin tutanakları seçim kuruluna teslim ettiğinde herhangi bir karalama ya da değişiklik olmadığını savundu. Teslimden önce tutanağın fotoğrafını da çektiğini söyleyen sanık, “Tahrifat yapılan yazı ve rakamlar bana ait değil” dedi.

Zaman'dan Elif Eşit'in haberine göre, Kâğıthane’de asliye ceza mahkemelerinde devam ederken oy hırsızlığı davaları ilk kez ağır ceza mahkemesinde görüldü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin oylarının AKP’ye aktarıldığı iddialarıyla ilgili açılan 29 davadan 1360 No’lu sandığa ilişkin davada, İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘Suç vasfının ağır ceza kapsamında’ kaldığı gerekçesiyle dosyayı İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesinin ardından dün duruşmaya başlandı. Davanın ilk duruşmasında sanık 1360 No’lu sandık başkanı Ali Murat Bolat, belgede tahrifat yapıldığını kabul etti. Bolat oylarda yapılan sahteciliğin kendisi tarafından yapılmadığını savundu. Sanık Bolat savunmasında 1360 No’lu sandıkta tahrifat yapıldığını kabul ederek evraklardaki tahrifatların kendisi tarafından yapılmadığını savundu. Kendisinin sandık tutanaklarını polis eşliğinde İlçe Seçim Kurulu’na getirerek teslim ettiğini söyleyen Bolat, “Ben belgeleri teslim ettiğimde belgeler üzerinde herhangi bir karalama ve değişiklik söz konusu değildi. Bana gösterilen kırmızı ile 1360 yazılı belediye başkanı ve belediye meclis üyeliği seçimi sandık sonuç tutanağındaki yazılar bana aittir. Siyah renkli kalemle 1360 yazılı büyükşehir belediye başkanı seçimi sandık sonuç tutanağındaki belgeleri inceledim. Sadece ismimin yazılı olduğu bölümdeki yazı ve imza bana aittir. Söz konusu belgedeki yapılan tahrifat işlemi de bana ait değildir. Bunun dışında bendeki çekilen fotoğrafla bu celsede bana üzerinde tahrifat yapılan tutanağı incelediğimde benim fotoğrafını çektiğim İlçe Seçim Kurulu’na teslim ettiğim belge üzerinde tahrifat yapılmıştır.” şeklinde savunma yaptı. Bu arada asliye mahkemelerinde görülen oy hırsızlığı davalarından 8’i ağır cezaya sevk edildi.

Mahkeme, ilçe seçim kurulundaki görevlilerin kim olduğunun tespitini istedi

Mağdur sıfatıyla duruşmaya katılan CHP’nin avukatı Zeynel Öztürk’ün taleplerini de değerlendiren mahkeme, Kağıthane İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazılarak seçim sonuçlarını bilgisayara kaydeden görevlilerin isimlerinin belirlenmesini istedi. Mahkeme ayrıca kararda İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazılarak 1360 No’lu sandığa ait evrakları teslim alan görevlilerin de mahkemeye bildirilmesine karar verdi. 1360 No’lu sandık evraklarını İlçe Seçim Kurulu’nda teslim alan görevlilerin mahkemede sanık tarafından yüzleştirilmesine karar veren mahkeme, sanık Bolat’ın imza ve yazı örneklerinin alınmasını da talep etti. Avukat Öztürk, ayrıca Kağıthane İlçe Seçim Müdürü Tevrat Aktürk’ün davada tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme gelecek duruşmada Kağıthane İlçe Seçim Müdürü Tevrat Aktürk’ün tanık olarak hazır bulunmasına karar verdi. Duruşmayı takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Avukatımız kozmik odayla bağlantının kurulması talebini ifade etti. Kozmik odaya girenler var, çıkanlar var. Bunu tespit etmiş bulunuyoruz, bunun adının, sanının, kimliğinin de açık bir biçimde ortaya konmasını talep ediyoruz.” dedi.