CHP’li Bülent Tezcan: Her türlü hilenin yapılması için planlar hazırlanıyor biliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, seçim hileleri yapılacağına ilişkin duyum aldıklarını belirterek, “Her türlü hilenin yapılması için planlar biliyoruz” diye konuştu. Daha önceki seçimlerde yapılan hilelere değinen Tezcan, “İnsanlara iftira atan, tehdit eden, yalan söyleyen bir iktidar her şeyi yapar” dedi.

Muhalefet partileri, 7 Haziran’da yapılacak genel seçim hazırlıklarına başladı. Sandıkta hile yapılmasına izin vermek istemeyen muhalefet, “Her türlü hileye karşı hazırlıklıyız” dedi.

Ömer Önder’in Bugün Gazetesi’nde yer alan haberine göre, muhalefet olarak sandıklara, seçim kurullarına ve seçim merkezlerine görevlilerin yerleştireceğini belirtti. Oy kullanılacak 170 bin sandığa kendi müşahitlerini koyacaklarını kaydeden Tezcan, seçime özel bilgisayar sistemi kurduklarını belirtti. Tezcan, “Her türlü hileye karşı hazırlıklıyız. Göz açtırmayacağız” dedi.

Seçim sürecinde zorluk çıkarılacağını ifade eden Tezcan, “Parti devleti ve partileşmiş devlet kurumları da bize karşı hileye ortak olabilir” diye konuştu. Bu durumda seçim güvenliğinin tehlikeye düşeceğini dile getirdi.

“Kurumlar iktidar tarafından baskı altına alınıyor” diyen Tezcan, şöyle konuştu: “Biz ne kadar önlem alırsak alalım iktidarın oy torbalarını taşıyan ve koruyan memurları var. Bütün bunlar iktidar baskısı altında. İktidarın ağzından çıkana göre hareket etmeye mecbur kalıyorlar.”

CHP özel ekip kurdu

7 Haziran seçimleri için özel bilişim ekibi kuran CHP, sonuçları anbean takip etmeyi planlıyor. Bu ekip bilgisayar programıyla tüm Türkiye’deki oyları anlık olarak takip edecek. Yaşanacak aksaklıklara karşı da derhal hukuki süreç başlatılacak. Her sandığa iki görevli verilecek, okullarda genel bir sorumlu olacak. Her sandığa ayrı mühür çalışması yapılacak. Seçimde görev alacaklara şimdiden eğitim vermeye başlayan CHP'de ayrıca güvenlik için ayrı birimler kurulacak.

Sandık görevlileri aktif olacak

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Türkiye’deki seçim sistemi her türlü tehdide açık olduğunu belirtti. “Vatandaşın malını çalan, vatandaşın oyunu da çalar. İktidardan her şey beklenebilir” dedi. AKP’nin iktidarda kalmak için her şeyi yapmak isteyeceğini savunan Yeniçeri, “Ayrıca vatandaş sadece oy atmakla değil, attığı oya, iradesine sahip çıkmakla da sorumludur. Sandık başındaki görevlilerimiz de burada aktif rol alacaklar. Çok iyi çalışacaklar” ifadelerini kullandı. Yeniçeri, “Seçimde yapılması planlanan her türlü hileyi biliyoruz. Bunlarla ilgili adım adım titizce hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. AKP, yasada geçen seçim sorumluluklarını yerine getirmiyor. Biz bir de buna ek olarak yeni sorumluluklar yüklemeye çalışıyoruz. Bunları da uygulamıyorlar. Her pusulaya sandık görevlileri imza atsa bu bir çözüm olabilir, ancak iktidar bunu da kabul etmemekte direniyor. Seçmenlerimizi iyi organize edip ‘Oyunuza sahip çıkın’ diyeceğiz.” dedi

MHP seçmen desteği alacak

MHP, seçime girmeden önce hazırlayacağı uzman ekiple sandık görevlilerine eğitim verecek. Parti, seçmenine “Oyuna sahip çık” diyecek.

Sandıkların sayımında seçmenin de buralarda bulunmasını isteyecek. Oy bilgi sistemi kurulacak. Hukuki destek alınarak hileye hemen müdahale edilecek. Yasalara uyulması için ceza ve yaptırımların artırılması çalışması yapılacak. Kamuoyu bilgilendirilmesi yapılacak.

‘Tutanakları yazanlar kura ile belirlenmeli’

30 Mart seçimlerinde CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş, seçimi hile nedeniyle kaybettiğini belirterek partilere şu uyarılarda bulundu: "Seçimde hile olmaması için çok iyi hazırlık yapılması şart. Oy hırsızlığına ve hileye göz açtırılmamalı. Sandık görevlileri şimdiden eğitilmeli.

Tutanakları yazacak kişiler kura ile tespit edilmeli. Bu kişiler şeffaf ve bağımsız olmalı. Siyasi görüşü bilinen kişi kritik konumlarda görevlendirilmemeli. Sandıklara itiraz edilecekse bunun derhal yapılmalı. Yapılan başvurularda YSK’nın sorumluluk alması lazım. Hile iddialarından dolayı YSK, seçimi iptal edilmesi ve yeniden seçim yapılması kararı alabilmeli. Seçim sonucunu değiştirecek sahtekârlıklar yapılıyor. Oy kaydırılması evrakta sahtecilik suçu kapsamına alınmalı."

Hileler her kesimin takibinde

ABD’nin ünlü düşünce kuruluşlarından Partiler Üstü Politika Merkezi, 30 Mart yerel seçimlerindeki hileler için “Bireysel sahtekârlıklar değil, merkezi planlama söz konusu” tespiti yapmıştı. Ayrıca merkez, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Türkiye’ye uluslararası gözlemci davet etmesini istemişti. Az gelişmiş ülkelerdeki seçimleri izleyen (AGİT) 10 Ağustos’taki seçimlere gözlemci göndermişti.

Bir ilçede 22 dava açılmıştı

30 Mart seçimleri sonrası Kağıthane İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan kararda, 36 sandıkta belli bir partiden diğer partiye oy aktarıldığı tespit edilmişti. Yapılan suç duyurusu üzerine 22 sandık başkanı hakkında resmi evrakta sahtecilik, oy verme sonucuna tesir etme ve görevi kötüye kullanma suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yerel seçimde yaşanan şaibeler muhalefet partilerini 7 Haziran için alarma geçirdi. CHP özel ekip kurdu, MHP görevlilerin eğitimine başladı.