Bahçeli: Seçimlerdeki hileyi gündeme taşıyan Taraf gazetesini tebrik ediyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Taraf gazetesinin dünkü nüshasında (12 Ocak 2015) "30 Mart yerel seçimlerde usulsüzlük yaptıklarına dair açıklamalarda bulunan AKP'li bir yetkilinin" iddialarına ilişkin olarak, "kendilerinin zamanında bu konuda uyarıda bulunduklarını" söyledi. Bahçeli, “Sözgelimi 11’in başına 1 koysanız, 111 olur. Dolayısıyla herhangi bir parti 100 oy fazla almış olur diye uyarmıştık. Bir bildiğimiz var ki bunu yapmıştık. Şimdi, aylar yıllar geçti herkes bunu paylaşmaya çalışıyor” dedi.

Bahçeli, "emniyetteki cemaat yapılanması" ve Baykal kaseti iddiaları ile gündeme gelen eski Emniyet İstihbarat Dairesi'nin Başkanı Sabri Uzun hakkında ise ise “Sabri Uzun, uzun konuşuyor” diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli , TBMM’deki Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 16 Türk devletini temsilen asker figürlerini değerlendirmesi istenen Bahçeli, “Onun değerlendirecek bir yönü olduğu kanaatinde değilim. Ama merak ettiğim bir konu var; acaba Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir gün hangi kıyafetle Saray’da görülecektir?” dedi.

'HDP ile AKP ittifak halinde'

HDP’nin seçime parti olarak girme kararının AK Parti’ye yarayacağı iddialarının sorulması üzerine ise Devlet Bahçeli, “Onlar birbirleriyle iç içe girmişler. Ne AKP’ye gitse bir mahsuru var, ne HDP’ye gitse mahsuru var. Çünkü ittifak halindeler.” şeklinde konuştu.

'Taraf gazetesini tebrik ediyorum'

“30 Mart seçimlerinde devletin imkanlarını kullanmaksızın, kendi kaynaklarımıza dayalı olarak, ilçe ilçe Türkiye’yi gezdik. 305 yerde konuşma yaptık. Orada üç önemli konuyu vatandaşlarımızla paylaştık. Birincisi, sandığa gitmeleri. İkincisi, hür iradeleriyle oylarını kullanmaları. Üçüncüsü de oylarına sahip çıkmalarıdır. Sözgelimi 11’in başına 1 koysanız, 111 olur. Dolayısıyla herhangi bir parti 100 oy fazla almış olur diye uyarmıştık. Bir bildiğimiz var ki bunu yapmıştık. Şimdi, aylar yıllar geçti herkes bunu paylaşmaya çalışıyor. Taraf gazetesini de bu yönüyle tebrik ediyorum. Gündemi taşıdığı için.”

'Sabri, uzun uzun konuşuyor'

Emniyet İstihbarat Dairesi'nin eski Başkanı Sabri Uzun’un MHP’lilerin de kasetleriyle ilgili iddiasının sorulması üzerine ise Devlet Bahçeli, “Sabri Uzun, uzun konuşuyor.” şeklinde konuştu.