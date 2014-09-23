Seçimlerde 36 sandıkta oylar hileyle AKP'ye aktarılmış

CHP Kağıthane İlçe Başkanı Zeynel Öztürk’ün başvurusu üzerine 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından İlçe Seçim Kurulu’nca 36 sandıkta yapılan incelemede yaklaşık 3500 oyun CHP’den AKP’ye aktarıldığı tespit edildi.

Karar, AKP'li Metin Özdemir ile Gülten Sevil Öztürk’ün de arasında yer aldığı 15 kişiden oluşan heyet tarafından oy birliği ile verildi. Kağıthane İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan kararda, 36 sandıktaki hataların kalemle yapıldığı, hem sayı hem de yazı ile düzeltmeler söz konusu olduğu, belli bir partiden diğer partiye oy aktarıldığının tespitine yer verildi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, bu aktarmaların hangi aşamada ve kimler tarafından yapıldığının, sahte işlemleri yapanların tespiti için ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, kararın bir örneğinin de CHP, Ak Parti, MHP, HDP Kağıthane İlçe Başkanlıklarına tebliğ edilmesine karar verildi. Yapılan suç duyurusu üzerine 36 sandığa dair başlatılan soruşturmalar sonucunda 22 sandığa ilişkin 22 ayrı dava açılırken 7 sandık hakkındaki soruşturma ise devam ediyor. 7 sandığa ilişkin ise takipsizlik kararı verildi.

Dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan 22 davadan biri 1057 numaralı sandığa ilişkin oldu. Sandık başkanı olan S.K. hakkında görevi kötüye kullanarak oy verme sonucuna tesir ettiği gerekçesiyle 1.5 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. İddianamede yer alan 1057 numaralı sandığa ilişkin 31 Temmuz 2014 tarihli bilirkişi raporunda, tutanağın belediye meclis üyeliği seçimi için kullanılan oy sayısı bölümünde AK Parti sırasında okunur 221 sayısının önceden mevcut 121 sayısının üzerinden gidilmek suretiyle oluşturulduğu iddia edildi. Yazı ile olan kısımdaki 100 yazısının da yanına ilave ve üzerinden gidilme suretiyle 221 haline getirildiği öne sürüldü.

99’lar 199 olmuş

İlçe Seçim Kurulu’nun 9 sayfalık kararındaki bazı tespitler şöyle:

1033 No’lu sandıktaki incelemede CHP belediye meclis oyları sayım döküm cetvelinde bu partiye 101 oy yazılı olduğu ancak birleştirme tutanağında 1 oy geçtiği 100 oy eksik yazıldığı, oyun 101 olarak düzeltilmesi gerektiğine...

Aynı sandıkta AKP’nin ilçe belediye meclis oyunun sayım cetvelinde 91 olduğu, 191 olarak geçtiği, 100 oy fazladan yazıldığı ve AKP’nin 91 olarak düzeltilmesine...

Aynı sandıkta büyükşehir belediyesi oyları yönünden bakıldığında AKP’ye 100 oy çıktığı ancak oyların 155 olarak geçtiği ve 55 oy fazladan yazıldığı bu 55 oyun HDP’ye ait olduğu nedenle AKP’nin oyunun 100 olarak düzeltilmesine HDP oyuna 55 oy yazılması gerektiğine...

1126 No’lu sandıkta büyükşehir belediyesi oylarına bakıldığında sayım cetvelinde 127 oy yazılı olduğu halde birleştirme tutanağına 27 olarak geçtiği 100 oy eksik yazıldığı, oy sayısının 127 olarak düzeltilmesi gerektiği...

Aynı sandıkta AKP oylarının seçim cetveli yönünden sayısının 109 iken 209 olarak geçtiği, AKP büyükşehir belediyesi oy sayısının 109 olarak düzeltilmesi gerektiği...

Aynı sandıkta ilçe belediye başkanlığında CHP’nin 113 oy aldığı halde birleştirme tutanağında 13 oy olarak geçtiği tespit edildiğinden 113 olarak düzeltilmesi gerektiğine...

Aynı sandıkta AKP’nin oy sayısının 99 oy olduğu halde bu sayının 199 olarak yazıldığı tespit edildiğinden AKP oylarının 99 olarak düzeltilmesi gerektiğine...