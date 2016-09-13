Seçkin Piriler'den Instagram paylaşımı: İsterdim ki...

Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze ve oğluyla aynı karede olduğu fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı.

Piriler fotoğrafın altına "Hayatta yaşanabilecek en yüce duygudur annelik. Birlik, beraberlik, sevgi ve güven içinde beraber büyümek çocuklarınla. Bugün en güzel günümün 6. tekrarı. Hakan'ın doğumgünü. İsterdim ki hayatta hiç ayrılık, hüzün, acı, gözyaşı görmesin-göstermesinler. Ama işte hayat bu. Şimdi artık tek beklentim sağlıklı ve uzun bir ömrü olması. Gerisini ben ne kadar sağlamaya çalışsam da hayat izin vermeyecek belli ki. Her şeye rağmen yaşanabilecek en güzel şeye oğluma sahip olduğum için her koşul altında sanırım ben hep en mutlu insan olacağım" yorumunda bulundu.