Seçimlere katılacak partiler listesinde adı bulunmayan HÜDA PAR’dan YSK’ya itiraz

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ‘teşkilat yeterliliği’ saptamasını seçim tarihinden altı ay öncesini baz alarak yapması üzerine, HÜDA PAR’a seçim vizesi çıkmadı. Bunun üzerine YSK’ya itirazda bulunan HÜDA PAR, teşkilat yeterliliklerinin bulunduğunu belirterek, kararın yeniden gözden geçirilmesi talebini iletti.

HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Çoban, YSK’nın, partilerin teşkilat yeterliliği açısından altı ay geriye denk düşen 1 Mayıs tarihini esas aldığını belirtti. Partilerinin o tarihteki teşkilat sayısının seçimlere girmeye yettiğini söyledi.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Çoban 7 Haziran seçimlerine bağımsız adaylarla girdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“7 Haziran seçimlerinde problemli olan bazı teşkilatlarımızı kapattık. Daha sonra ise yeniden teşkilat kurma kararı aldık. Bu arada 1 Kasım’da erken genel seçim yapılması kararı alındı. Yargıtayın YSK’ya gönderdiği parti teşkilat yeterliliğine ilişkin yazışmaların ardından, YSK seçime girme yeterliliğine sahip olan partileri deklare etti. Listede olmadığımızı anlayınca itirazda bulunduk. Yaptığımız itiraz başvurusunun sonucu bu günlerde belli olur. Hukuk büromuzdan arkadaşlar takip ediyorlar.”

HÜDA PAR’ın YSK’ya yaptığı başvurunun sonucuna göre partinin seçimlere nasıl katılacağı sorusu da yanıt bulmuş olacak. Parti ileri gelenleri, seçimlere parti olarak mı yoksa 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bağımsız adaylarla mı girileceğine dair istişare toplantıları yapıyor.