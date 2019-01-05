"Seçimlerden sonra CHP-İyi Parti ve MHP koalisyonu ortaya çıkar"

Artı Gerçek yazarı Ahmet Nesin yerel seçimde AKP'nin kaybetmesi olasılığı üzerinden muhtemel senaryoları köşesine taşıdı. Nesin, "Erken seçimlerden sorumlu genel müdür" dediği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken genel seçim isteyeceğini yerel seçimlerden sonra da CHP-İYİ Parti ve MHP koalisyonunun ortaya çıkacağını iddia etti.

Nesin, ABD'nin artık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir Türkiye istemediğini de öne sürdü. Nesin, ABD'nin yeni kurulacak bir parti yerine AKP tipi bir partiyle devam etmek istediğini iddia ederek, "İşte burada tekrar Abdullah Gül'ün ve Ali Babacan'ın adı geçmeye başlamış" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en önemli kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan KONDA'nın Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimin ardından "Yeni MC’ye (Milliyetçi Cephe) hazır olalım!” öngörüsünde bulunmuştu.

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"Belediye olsa da Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim, çünkü AKP önemli büyükşehirleri kaybettiğinde başkanlık yeniden tartışılır noktaya gelecek" diyen Nesin'in "AKP, Erdoğan'sız değişime mi gidiyor!.." başlığıyla (5 Ocak 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...Erken seçimlerden sorumlu genel müdür ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim ister ve tartışmayı sonlandırır. Seçimlerden sonra CHP-İYİ Parti ve MHP koalisyonu çıkar, bunun sonucunda Ergenekon daha rahat hareket eder, generaller kızağa alınmaz ve aynı 1991 seçimlerindeki ANAP'ın yıkılışının başlangıcı gibi AKP için "Du bakali n'olcek bu AKP" demeye başlarlar.

Ancak bir olasılık daha kulağıma geldi, ABD artık Erdoğan'ın liderliğinde bir Türkiye istemiyor (Ben de olsam istemem, içeride Trump, dışarıda Erdoğan) ama yeni kurulacak bir parti yerine AKP tipi bir partiyle devam etmek istiyor. İşte burada tekrar Abdullah Gül'ün ve Ali Babacan'ın adı geçmeye başlamış. Bu olur mu, olabilir, çünkü bu durumda AKP parti olarak yargılanmaktan bir yada iki dönem daha kurtulur ve unutturma yoluna gider ve işine gelir. Peki Erdoğan'ın işine gelir mi derseniz en çok onun işine gelir, yargılanmadan sıyrılmak ona verilecek en büyük ikramiyedir.

Üçüncü bir olasılık var mı derseniz, evet var, Suriye'ye girememe, bu yüzden kızağa çekilen 2 general olayını düşünüp başka şeylerle birleştirdiğinizde o da ortaya çıkıyor zaten.

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