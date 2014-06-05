Seçimlerde eylem yapan FEMEN üyelerine 3 yıla kadar hapis istemi

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde oy kullandığı Üsküdar Burhaniye İlköğretim Okulu'nda 30 Mart tarihindeki yerel seçimlerde soyunarak eylem yaptıkları için sınır dışı edilen FEMEN üyesi 2 kadına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Arzu Kaya’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Fransız uyruklu olan şüphelilerden Soliene Annie Assouan (24) ve Elvire Duvelle Charles’ın (26) FEMEN ismiyle bilinen ve dünyanın bir çok ülkesinde aktivist olarak çeşitli eylemler yapan gruba mensup oldukları belirtildi. 2014 Yerel seçimlerin olduğu 30 Mart günü saat 12.10 sıralarında, Başbakan Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar ilçesi, Burhaniye İlköğretim okuluna Assouan ve Duvelle'nin geldikleri ifade edilen iddianamede, şüphelilerin 2148 oy kullanma salonunun içine girip, üzerindeki giysileri çıkartarak çıplak bir şekilde kaldıkları, göğüslerinin üzerlerinde keçeli kalemle İngilizce "Ban Erdoğan" yani "Erdoğan'ı Engelle" yazılı olduğu anlatıldı.

‘Seçimlerden başarıyla çıkmaması gerektiği mesajı’

FEMEN üyesi 2 kadının sıraların üzerine çıkıp "Ban Erdoğan" şeklinde bağırdıkları, zarfları ve oy pusulalarını havaya fırlattıkları ifade edilen iddianamede, emniyet görevlilerinin olaya müdahale ederek şüphelileri etkisiz hale getirdiği belirtildi. İddianamede, şüphelilerin bu davranışla orada oy kullanan vatandaşlara, basın mensupları aracılığı ile de tüm Türkiye'ye AKP'ye oy vermemeleri ve Başbakan Erdoğan'ın yerel seçimlerden yüksek oy alarak başarıyla çıkmaması gerektiği mesajını vermeyi amaçladıkları ifade edildi.

‘Kasıtlı olarak eylem yaptılar’

2 sayfalık iddianamede, Soliene Annie Assouan ve Elvire Duvelle Charles'in savcılık ifadelerinde, Türkiye'deki internet yasakları, ifade ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanması ve baskı ortamı oluşturulduğu düşüncesinde olduklarından, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bu eylemi kasıtlı olarak yaptıklarını, eylemlerinin protesto etmeye yönelik olduğunu, seçimi engellemeye ve kendilerini teşhir amacına yönelik olmadığını beyan ettikleri anlatıldı.

3 yıla kadar hapis cezası istemi

Propaganda yapmanın yasak olduğu oy verme günü içerisinde seçimin düzenini bozabilecek, oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına etki edebilecek şekilde söz ve yazıyla şüphelilerin propaganda yaptığını ifade eden savcılık, FEMEN üyelerinin oyunu kullananlara tavsiyede bulunur davranışlar sergilediğini belirtti. Soliene Annie Assouan ve Elvire Duvelle Charles hakkında “Alenen Hayasızca Hareketlerde Bulunma" ve “298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.