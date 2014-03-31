Erdoğan'ı protesto eden FEMEN üyeleri sınır dışı edildi



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın önceki yıllarda oy kullandığı Burhaniye İlköğretim Okulu'nda dün soyunarak eylem yaptıkları için gözaltına alınan Fransız vatandaşı FEMEN üyesi 2 kadın sınır dışı edildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın önceki yıllarda oy kullandığı Üsküdar Burhaniye İlköğretim Okulu'nda dün soyunarak eylem yaptıkları için gözaltına alınan Fransız vatandaşı FEMEN üyesi 2 kadın, savcılık sorgusunun ardından sınır dışı edilmek üzere polise teslim edildi. Kadınlara “Seçim propagandası yasaklarına aykırı davranmak", “Alenen hayasızca edebe aykırı olarak teşhir amaçlı hareket etmek", “Başbakana hakaret etmek" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

İfade özgürlüğü kısıtlandı gerekçesi

Öğle saatlerinde Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği polislerince Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Soliene Annie Assouan(24) ve Elvire Duvelle Charles(26) isimli 2 kadın, dün seçim suçlarına bakmakla görevli savcı Sıddık İlgar'a tercüman aracılığıyla yaklaşık 1 saat ifade verdi. Kadınların ifadelerinde son zamanlarda hükümet tarafından seçimler öncesi twitter ve youtube yasakları ile Türkiye 'de internet erişiminin engellendiği ve bu nedenle ifade özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle eylem yapmaya karar verdiklerini ifade ettikleri kaydedildi.