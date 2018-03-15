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"Seçimde hile yapacaklar' diye tutturursanız başınıza çok fena şeyler gelir"

Hakan, CHP'nin "Boykot moykot yok" açıklamasının doğru bir tutum olduğunu söyledi

15 Mart 2018 13:16

Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girmelerine imkân sağlayan 'ittifak teklifi' olarak bilinen yasa teklifi, 19 saat 42 dakika süren mesainin ardından Meclis'ten geçti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kabulen edilen 26 maddelik ittifak teklifine yönelik yapılan "seçim güvenliği" eleştirilerine tepki gösterdi. Hakan, “Seçim güvenliği diye bir şey kalmadı, seçimde hile yapacaklar, çıkardıkları kanunla şimdiden seçimi kazandılar' algısını yaymaya devam ederlerse, zaten karamsarlık içinde olan muhalif seçmenin daha da karamsar hale gelmesine yol açarlar" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Seçimde hile yapacaklar’ diye tutturursanız başınıza çok fena şeyler gelir" başlığıyla (15 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eğer muhalefet partileri...

“Seçim güvenliği diye bir şey kalmadı, seçimde hile yapacaklar, çıkardıkları kanunla şimdiden seçimi kazandılar” algısını yaymaya devam ederlerse...

Zaten karamsarlık içinde olan muhalif seçmenin daha da karamsar hale gelmesine yol açarlar.

Bu durumda da şu üç şey olur:

- Bir: “Nasıl olsa sonuç değişmeyecek” diyen muhalif seçmenler, oy kullanmak için sandığa bile gitmezler, havlu atarlar.

- İki: “Nasıl olsa iktidar her şeyi ayarladı” diyen muhalefet partileri temsilcileri, sandık başlarını tutmaz. Sandıkta denetim kaybolur.

- Üç: “Nasıl olsa kaybedeceğiz” diyen muhalefet partilerinin örgütlerinin... Seçime asılma enerjisi düşer, parmağını bile kıpırdatmaz.

Hele seçim boykotu lafını ortaya atmak ve seçim boykotunu tartışmaya açmak...

Muhalefetin çöküşünü tescillendirir.

Kemal Bey ve CHP kurmayları da durumun farkında olacaklar ki...

Hiç sektirmeden, anında...

“Boykot moykot yok” açıklaması yaptılar.

Doğru tutum budur.

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