Seçimde 404 bin polis ve jandarma sahada olacak

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, "Jandarma ve polise yeni takviyelerde bulunduk, seçim günü 404 bin güvenlik görevlimiz sahada olacak. Riskli gördüğümüz bütün sandıkların başında mutlaka güvenlik görevlisi bulunduracağız. Özellikle kırsal alanda olacağı için jandarma bulundurulacak" dedi.

Öztürk, Kanal 24 televizyonunda katıldığı canlı yayında seçim güvenliğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Seçim öncesi, sırası ve sonrası için ciddi tedbirler aldıklarına dikkati çeken Öztürk, "Jandarma ve polise yeni takviyelerde bulunduk, seçim günü 404 bin güvenlik görevlimiz sahada olacak. 300 bin civarında polis, diğerleri de jandarma olmak üzere görevde olacaklar" diye konuştu.

Öztürk, ekiplere araç takviyesi de yaptıklarını kaydederek, aksaklıkların engellenmesi amacıyla planlamaları tamamladıklarını, aldıkları tedbirlerin önceki seçimlerden çok farklı olmadığını vurguladı.

‘Biraz olmaması gereken olaylar yaşandı’

İçişleri Bakanı Öztürk, HDP'nin Erzurum mitingine yönelik saldırı girişimi ve partiye ait bir seçim aracının kundaklanması sonucu sürücüsünün ağır yaralanması olayları için, “Biraz olmaması gereken üzücü olaylar yaşandı ama çok şükür, önemli bir olay meydana gelmedi" dedi.

Doğu ve Güneydoğu için özel önlemler alınacağı mesajı veren Öztürk, "Tabiatıyla 30 yıllık terör geçmişi olan bölgeden bahsediyoruz. Halen teröristler yurtiçinde ve yurtdışında silah bırakmış değil, bunun varlığı bile bir tehdit unsurudur" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Öztürk, şöyle konuştu:

Kırsalda ‘riskli sandık’lara iki jandarma

"Riskli gördüğümüz bütün sandıkların başında mutlaka güvenlik görevlisi bulunduracağız. Özellikle kırsal alanda olacağı için jandarma bulundurulacak, en az 2 kişi olarak değerlendiriliyor. Her sandıkta değilse de riskli görülen sandıklarda. Devriyelerimiz o gün itibarıyla devam edecek, 24 saat görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın güvenlik anlamında bizden yararlanmak istemelerinin sınırı yoktur. Taleplerinin tamamı tarafımızdan karşılanacaktır.

Hiçbir şekilde 'Ben şöyle tehdit hissediyorum, yok ama ben öyle hissediyorum' bile deseler, yasal sınırlar içinde, 15 metre sınırının kenarında olacak bizim elemanlarımız ve olaya mutlaka müdahale edilecektir. Tabiatıyla sandık kurulu ve müşahitlerin de bize bu konuda yardımcı olmaları lazım."