Demirtaş: 7 Haziran akşamı, olası bir seçim zaferi ardından kutlama yapmayacağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, parti tabanına sağduyu çağrısında bulunarak “Buradan dağılırken de provokasyonlara karşı dikkatli olun tahriklere kapılmayacağız. 3 gün daha asla provokasyonlara mahal vermeden sükûnetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 7 Haziran’da kutlama var diyerek sizi sokaklara çağıranlara asla riayet ederek sandıkları terk etmeyin, sandıkları bekleyin” dedi.

Selahattin Demirtaş, Erzurum mitinginde konuştu.

DHA'nın haberine göre, Demirtaş, “Sandıklar hükümetler yanlış yaptıklarında cezalandırmak için vardır. 7 Haziran’da güç zehirlenmesi yaşayan AKP’yi Erzurumlu kardeşlerim de cezalandırmaya hazır mı? Büyük bir ders almaları lazım. ‘Ey kendini sultan zanneden’ senden de benden de büyük Allah var. Hiç kendini büyük zannetme demek lazım” diye konuştu.

HDP’nin ortak akıl ile seçimlere girdiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü yenileyen Demirtaş, “Yaptıkları engellemelere, provokasyonlara bakmayın. Asla moralinizi bozmayın. Bütün Erzurum bizim kardeşimizdir diyeceksiniz. Erzurum’da kimse kimseye düşmanlık yapamaz diyeceksiniz. HDP’nin mesajı barış, kardeşliktir diyeceksiniz. Kışkırttıklarına bakmayın. Onlar Erzurum’u temsil etmez” açıklamasında bulundu.

Demirtaş, “Az önce Karlıova’da taziyeden geldim. Hamdullah Öge arkadaşımız seçim minibüsümüzü kullanan fedakar gönüllü bir arkadaşımız. Dün akşam hem minibüs tarandı hem işkence edilerek 30’dan fazla kurşun sıkılarak infaz edildi. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı meydanlardan bizi böyle hedef gösterirse bunlar vatan hainidir, ülkeyi bölmeye çalışıyor diye hedef gösterirse işte birileri de kendine böyle bunu görev kabul ediyor. Hamdullah kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Emeklerin boşa gitmeyecek. Parti şehidimizsin. Seçim zaferini sana armağana edeceğiz Hamdullah kardeşim. Allah senden bin kere razı olsun. Biz senden razıydık” diye konuştu.

Provokasyon uyarısında bulunan Demirtaş, “3 günümüz kaldı. Erzurum’un değerli yiğitleri. 3 gün daha asla provokasyonlara mahal vermeden sabırla, sükûnetle çalışmalarımızı her yerde sürdüreceğiz” dedi.

Barajın aşıldığı gibi bir rehavete kapılmanın doğru olmadığını vurgulayan Demirtaş, “Her oy, bir oy çok kıymetlidir. Bir oyun barajı devirebileceğine inanmamız lazım. Bakmayın öyle HDP barajı çoktan aştı diyorlar. Keşke içimiz rahat olsaydı. Baraj aşılmıştır rehavetine kapılmayın. Barajı aşmamız için ele ele vererek ikna olmayanları ikna etmemiz lazım. Çalışmalar sandığa doldurulduktan sonra sandığa sahip çıkmamız lazım. Çaldırmayacağız. Hırsız her yerde hırsızdır. Sandık başında da hırsızlık yapmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, “Şimdi panik halinde tutuşmuşlar. Yalan iftira kampanyası dışında elinde hiçbir şey kalmadığı için sadece HDP’ye saldırıyorlar. Bütün TV kanallarını işgal ediyorlar. Aynı anda bize hakaret, küfür tehditler yağdırıyorlar. Neymiş HDP barajı aşmak istiyormuş bu bizim en demokratik hakkımız” diye konuştu.

Sandık güvenliğine değinen Demirtaş, “Bunların derdi Türkiye değil. AKP saltanatıdır. 7 Haziran’da inşallah AKP saltanatını bitireceğiz. 7 Haziran akşamı sandıklar açılmaya başladıktan resmi sonuçlar kesinleşinceye kadar asla sandık başını terk etmeyecek görev başında olacaksınız. 7 Haziran akşamı olası bir seçim zaferimiz için kutlamalar adına sokaklara çıkmayacaksınız. Çünkü orada sayım işlemelerini terk etmemek lazım. O gece kutlama, şölen var diyerek sizi sokaklara çağıranlara asla riayet etmeyin. Partimizin resmi kutlaması 7 Haziran akşamı yoktur. O akşama sabaha kadar herkes görev başındadır. Çünkü kutlamalar adı altında sandık başlarını terk ederseniz hırsıza pirim verirseniz iyi bir zafer elde edersek bir gün sonra 8’nde kutlama yapacağız” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının sonunda mitinge katılanlara sağduyu çağrısında bulunan Demirtaş, “Buradan dağılırken de provokasyonlara karşı dikkatli olun. Tahriklere kapılmayacağız” dedi.