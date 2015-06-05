İşte en iyi seçim filmleri...

Seçime iki gün kala daha çok seçim, sandık, sonuç ve umuttan konuşur olduk. Bir süredir, hemen her yerde rastladığımız seçim propagandaları, anketleri, şarkıları, mitingleriyle yaşıyoruz. Süreçte sona yaklaşırken seçim temalı filmleri de izlemekte fayda var; belki zihnimize bir ışık, bir yön olur. BirGün gazetesinden Alkan Avcıoğlu'nun derlediği en iyi 5 seçim filmi şöyle:

The Candidate (1972)

Michael Ritchie’nin yönettiği ve Jeremy Larner’ın senaryosuyla Oscar ödülü kazanan film, türün hakiki klasiklerinden bir tanesi. Filmde Robert Redford kazanma ihtimali olmadığı için düşündüğü her şeyi dürüstçe söyleyen genç aday Bill McKay’i canlandırıyor. Ancak anketlerde McKay’in kazanma ihtimali belirmeye başlayınca işler değişiyor. Keskin hicviyle dikkat çeken ve zaman zaman belgesele yaklaşan anlatımıyla dönemindeki bir stüdyo filmine göre oldukça gerçekçi bir film.

The War Room (1993)

Chris Hegedus ve D.A. Pennebaker’ın yönettiği bu Oscar adayı belgesel, seçim deyince mutlaka izlenilmesi gereken filmlerin başını çekiyor. 1992 seçimlerinde Bill Clinton’ın kampanyalarını ve bunları yaratan ekibi anlatan film, seçim kampanyalarının perde arkasını anlamak için anahtar niteliğinde. Seçim maratonunun medyaya ve de özellikle gazete haberlerine yansıyışına özel bir ilgi gösteren ‘The War Room’ 90’lı yılların en iyi belgesellerinden biri.

Wat The Dog (1997)

Seçim öncesi başkanla ilgili ortaya çıkan bir seks skandalını unutturmak için Arnavutluk’ta sahte bir savaş ve bir kahramanlık hikâyesi yaratılmasını konu alan film defalarca izlenmeyi hak eden bir klasik. Başrollerde Dustin Hoffman ve Robert De Niro’nun yer aldığı Barry Levinson imzalı film, olağanüstü senaryosuyla siyasal kültür ve medya üzerine son derece zeki bir taşlama. Larry Beinhart’ın kitabından David Mamet ve Hilary Henkin’in uyarladığı senaryo, kamuoyunun algısını yönlendirmek için siyasilerin nasıl sınır tanımadığını ve medyanın bu konuda direksiyona nasıl oturduğunu gözler önüne seriyor.

No (2012)

Pablo Larrain’in dönemin TV estetiğini mükemmel bir şekilde yeniden yarattığı özgün yönetmenliğiyle dikkat çeken film, Pinochet’nin kaybetmesiyle sonuçlanan Şili tarihinin en önemli referandumunu anlatıyor. Gael García Bernal muhalefetin sıra dışı kampanyalarını yaratan ve imkânsız gibi gözüken bir başarının kapısını aralayan genç reklamcı Rene Saavedra rolünde. Seçim kampanyalarında negatif değil pozitif mesajlı, mutlu kampanyaların işe yaradığını hâlâ çözemeyenlerin mutlaka izlemesi gerekiyor.

Game Change (2012)

TV için çekilmiş bir film olduğuna aldanmayın, yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip bu film seçim kampanyalarıyla ilgili filmler arasında ışıldayan bir yapım. Jay Roach’un yönettien film, 2008 tarihindeki ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı John McCain’in Başkan Yardımcısı Adayı olarak radikal bir kararla Sarah Palin’in yarıştırılmasını ve seçim sürecini konu alıyor. Julianne Moore, Woody Harrelson ve Ed Harris’in başrollerinde olduğu filmin, bugüne kadar HBO’nun film kategorisinde aldığı en yüksek rating’e sahip olduğunu da hatırlatalım.