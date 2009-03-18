Seçim meydan savaşı Çağlayan'a sıçradı

Saadet: Çağlayan hakkımız, devretmeyiz

Tekin: Çağlayan'a izin verdiler

BBP'nin de aynı gün mitingi var

CHP ile AKP'nin Zeytinburnu Kazlıçeşme'de 22 Mart Pazar günü miting yapma mücadelesi güvenlik gerekçesiyle İstanbul Valisi Muammer Güler'den veto yiyince ortalık karıştı. Kazlıçeşme için AKP'den bir gün önce başvurduklarını belirten CHP'lilerin, kendilerine alternatif yer gösterilmemesi halinde Taksim'de miting yapacakları yönündeki açıklamasına, Vali Güler'den, "Kesinlikle izin veremeyiz" yanıtı geldi.CHP İl Başkanı Gürsel Tekin, Valilik ve İl Seçim Kurulu'yla mitingi pazar günü Çağlayan Meydanı'nda yapmak üzere anlaştıklarını söyledi. Ancak hala, resmi karar açıklanmadı.Yapılan görüşmeler sonucunda Tekin, CHP mitinginin pazar günü sabah saat 10:00 ile 13:00 arasında Çağlayan Meydanı'nda yapılması konusunda anlaştıklarını söyledi.Ancak aynı gün öğleden sonra da, Saadet Partisi'nin, Çağlayan Meydanı'nda mitingi var.İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İl Seçim Kurulu Başkanı'nı ziyaret etti. Güler, çıkışta, "Konu İlçe Seçim Kurulları'nın kararıyla çözümlenecek" dedi.Bu arada Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) İstanbul mitingi de 22 Mart'ta Çağlayan'da yapılacağı açıklandı.BBP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, BBP İstanbul mitinginin 22 Martta Çağlayan meydanında saat 16.00'da gerçekleştirileceği duyuruldu.