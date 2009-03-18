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Politika

Seçim meydan savaşı Çağlayan'a sıçradı

CHP ile AKP arasında İstanbul Kazlıçeşme'de yaşanan miting meydanı tartışması bu kez Çağlayan'a sıçradı.

18 Mart 2009 02:00

CHP ile AKP arasında İstanbul Kazlıçeşme'de yaşanan miting meydanı tartışması bu kez Çağlayan'a sıçradı.

Saadet: Çağlayan hakkımız, devretmeyiz

CHP ile AKP'nin Zeytinburnu Kazlıçeşme'de 22 Mart Pazar günü miting yapma mücadelesi güvenlik gerekçesiyle İstanbul Valisi Muammer Güler'den  veto yiyince ortalık karıştı. Kazlıçeşme için AKP'den bir gün önce başvurduklarını belirten CHP'lilerin, kendilerine alternatif yer gösterilmemesi halinde Taksim'de miting yapacakları yönündeki açıklamasına, Vali Güler'den, "Kesinlikle izin veremeyiz" yanıtı geldi.

Tekin: Çağlayan'a izin verdiler

CHP İl Başkanı Gürsel Tekin, Valilik ve İl Seçim Kurulu'yla mitingi pazar günü Çağlayan Meydanı'nda yapmak üzere anlaştıklarını söyledi. Ancak hala, resmi karar açıklanmadı.
Yapılan görüşmeler sonucunda Tekin, CHP mitinginin pazar günü sabah saat 10:00 ile 13:00 arasında Çağlayan Meydanı'nda yapılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ancak aynı gün öğleden sonra da, Saadet Partisi'nin, Çağlayan Meydanı'nda mitingi var.

İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İl Seçim Kurulu Başkanı'nı ziyaret etti.  Güler, çıkışta, "Konu İlçe Seçim Kurulları'nın kararıyla çözümlenecek" dedi.

BBP'nin de aynı gün mitingi var

Bu arada Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) İstanbul mitingi de 22 Mart'ta Çağlayan'da yapılacağı açıklandı.

BBP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, BBP İstanbul mitinginin 22 Martta Çağlayan meydanında saat 16.00'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

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