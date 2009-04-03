Seçim kavgasında 2’si ağır 6 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı, Irak sınırında bulunan Derecik beldesinde, akraba 2 aile arasında seçimle ilgili çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiYe göre, Derecik beldesine bağlı Oylum köyünde akraba 2 aile arasında başlayan seçimle ilgili tartışma, köy meydanında taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Erbek ile A. Aziz Erbek, Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Diğer yaralılar Şerif Evin, Gıyasettin Ak, İhsan Erbek ile Kıyas Sevik de Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

