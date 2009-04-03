T24 LogoT24 Logo
Politika

Seçim kavgasında 2’si ağır 6 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı, Irak sınırında bulunan Derecik beldesinde, akraba 2 aile arasında seçimle ilgili çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

03 Nisan 2009 03:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı, Irak sınırında bulunan Derecik beldesinde, akraba 2 aile arasında seçimle ilgili çıkan kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiYe göre, Derecik beldesine bağlı Oylum köyünde akraba 2 aile arasında başlayan seçimle ilgili tartışma, köy meydanında taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Erbek ile A. Aziz Erbek, Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Diğer yaralılar Şerif Evin, Gıyasettin Ak, İhsan Erbek ile Kıyas Sevik de Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24