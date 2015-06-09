T24 LogoT24 Logo
Magazin

Seçim gecesi reytinglerine Survivor damgası

Fox TV, reyting sıralamasında seçim programların arasında zirveye yerleşti

09 Haziran 2015 10:50

Türkiye'nin sonuçlarını merakla beklediği 7 Haziran seçim gecesi TV'lerin reyting sıralaması da dikkat çekti.

En çok izlenen ilk 20 programın 19'u seçim sonuçlarının yayınlandığı programlar olurken, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu TV8'de yayınlanan Survivor All Star yarışması geceye damga vurarak zirveye yerleşti.

 

Fox TV zirvede

 

Uçankuş'un reytin sıralamasına göre, dakika dakika seçim sonuçlarını izleyicilere duyuran TV'ler arasında İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Seçim 2015 programı ile Fox TV liderliği aldı. 

Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Seçim 2015 programı ise reytinglerde 15. sırada kendisine yer buldu.

İşte sonuçlar:

ETİKETLER

survivorseçim gecesi2015reytinglerfox tvkanal dhabertotal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24