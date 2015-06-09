Seçim gecesi reytinglerine Survivor damgası

Türkiye'nin sonuçlarını merakla beklediği 7 Haziran seçim gecesi TV'lerin reyting sıralaması da dikkat çekti.

En çok izlenen ilk 20 programın 19'u seçim sonuçlarının yayınlandığı programlar olurken, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu TV8'de yayınlanan Survivor All Star yarışması geceye damga vurarak zirveye yerleşti.

Fox TV zirvede

Uçankuş'un reytin sıralamasına göre, dakika dakika seçim sonuçlarını izleyicilere duyuran TV'ler arasında İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Seçim 2015 programı ile Fox TV liderliği aldı.

Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Seçim 2015 programı ise reytinglerde 15. sırada kendisine yer buldu.

İşte sonuçlar: