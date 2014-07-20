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Dünya

Hamas, bir İsrail askerini esir aldı

Gazze'de kara operasyonun başlamasından bu yana en kanlı gün yaşandı

20 Temmuz 2014 22:50

Gazze'de İsrail saldırıları başladığından bu yana en kanlı gün yaşandı. Şecaiye bölgesinde katliama neden olan bombardımanda 65 kişi yaşamını yitirdi, 288 yaralı var. İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada sadece bugünkü çatışmalarda 13 İsrail askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde ise, 1 İsrail askerini esir aldıklarını bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara operasyonunda bugün ortaya çıkan bilanço, yıllardır süren çatışmalarda İsrail'in bir günde yaşadığı en büyük kayıp olarak tarihe geçti. Bugün yaşanan çatışmalarda 13 asker hayatını kaybederken, İsrail kara operasyonu başlattığı tarihten itibaren 18 askerini kaybetti. Şecaiye bölgesinde katliama neden olan bombardımanda 65 kişi yaşamını yitirdi, 288 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinden bu yana yoğun bombardıman altındaki Gazze’nin Şecaiye bölgesinden binlerce Filistinli kaçmaya başladı. 13'üncü gününe giren operasyonda ölen Filistinlilerin sayısı 420'ye ulaştı.

AFP muhabirinin bölgeden bildirdiği habere göre Şecaiye'de ağır bombardımanın ardından sokaklarda ölülerin artması üzerine panikleyen halk, bölgeyi terk etmeye çalışıyor.

Yoğun ateş nedeniyle ambulansların giremediği bölgede çok sayıda yaralının mahsur kaldığı ve tedavi göremediği gelen bilgiler arasında.

 

Savaş uçağı evi vurdu

 

Öte yandan akşam saatlerinde İsrail savaş uçağının, Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda, ilk belirlemelere göre, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi. ü,

 

Hamas: Bir İsrail askerini esir aldık

 

Gece geç saatlerde ise Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, 1 İsrail askerini esir aldıklarını açıkladı.   

 

 

 

 

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