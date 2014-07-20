Hamas iki İsrail askerini öldürdü, Gazze'de ölü sayısı 359'a ulaştı!

İsrail ordusu, 1'i subay 2 İsrail askerinin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Ölen askerlerin 45 yaşındaki Binbaşı Amotz Greenberg ve 20 yaşındaki çavuş Adar Bersano olduğu açıklandı. Greenberg ve Bersano’nun Gazze’den İsrail’e sızan Hamas üyelerinin açtığı ateşte öldüğü ifade edildi.

Olayda 4 İsrail askeri de yaralandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin iki pusuya düşürülmesi sonucunda 14 İsrail askerini öldürdüğünü öne sürdü ancak bu bilgi İsrail tarafından doğrulanmadı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Mücahidlerimiz, bu sabah Gazze'nin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi'nin doğusuna doğru ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine mayınlı pusu kurarak, 14 İsrail askerini öldürmeyi başarmıştır" ifadesine yer verildi.

Gazze'de ölü sayısı 359'a ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara harekatının ikinci gününde ölü sayısı 359'a ulaşırken, yaralı sayısı da 2 bin 800 olarak açıklandı.

Gazze'deki görevi fiili olarak devam eden Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail 'in Gazze'ye havadan, karadan ve denizden yürüttüğü saldırılarda 78'i çocuk , 28'i kadın 359 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 800 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bir Hamas üyesi öldürüldü

Çatışma İsrail’in Gazze sınırındaki Eşkol bölgesinde yaşandı. İsrail ordusu, 9 Hamas üyesinin, bir tünel yoluyla İsrail tarafına geçtiği olayda anti-tank füzeler ve makinalı silahlarla devriye gezen İsrail askerlerine ateş açtığını ve çatışmada Hamas üyelerinden birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Geri kalan Hamas üyeleri ise tünelden Gazze’ye geri kaçtı. Daha sonra İsrail uçakları Hamas üyelerinin geldiği tünel bölgesini vurdu.

70 füzeden 9'u 'Demir Kubbe'ye takıldı

Öte yandan Gazze'den İsrail'e gün boyunca atılan roket sayısının 70 olduğu, Dimona kentine düşen roket sebebiyle bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dimona kentine düşen roket sebebiyle bir kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu da Gazze tarafından 70 roket atıldığını bunlardan 9'unun "Demir Kubbe" füze savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Bu arada İsrail ordusu, kara saldırısına başladıkları perşembe gününden bu yana 34 tünel bulduklarını açıkladı.

İsrail'in "Koruyucu Hat" adıyla Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Temmuz'dan bu yana ölen Filistinliler'in sayısı 339'a yükselirken, yaralıların sayısı 2 bin 390'a ulaştı.