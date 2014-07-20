Gazze'de ateşkes bozuldu, İsrail yeniden saldırıda

İsrail, iki saatlik ateşkes dolmadan Hamas’ın “ateşkesi bozduğu gerekçesiyle” Gazze’yi yeniden bombalamaya başladı.

Kızılhaç Örgütü'nün "ölü ve yaralıların hastanelere taşınması" için önerdiği iki saatlik ateşkes teklifinin İsrail tarafından kabul edildiği bildirilmişti.

İsrailli ordu sözcüsünün kabul edildiğini açıkladığı ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edildiği daha önce duyurulmuştu.

Gazze'de bugün İsrail saldırıları başladığından bu yana en kanlı gün yaşandı. Dün akşam saatlerinden bu yana yoğun bombardıman altındaki Gazze’nin Şecaiye bölgesinde 40 kişi yaşamını yitirdi, 400 civarında yaralı var.