Şebnem Sönmez: Gözyaşımıza pornografik kayıt yapanlara kişisel cezamı kesmeye devam edeceğim

T24

Oyuncu Şebnem Sönmez, Ayşen Gruda’nın cenazesine ‘ünlü görmeye gelenlere’ tepki gösterdi. Gruda’nın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki cenaze töreninde de bazı ünlü isimlerle vatandaşlar arasında ‘fotoğraf çektirme’ tartışması yaşanmıştı.

Kişisel Twitter hesabından konuya dair bir açıklama yapan Sönmez, “Cenaze törenlerine ‘ünlü’ görmek için gelenler yasaklansın! Olmuyorsa cep telefonlarıyla gözyaşımıza pornografik kayıt yapanlara kişisel cezamı kendim kesmeye devam edeceğim” dedi.

Gruda’nın cenaze töreninde camide fotoğraf tartışması yaşanmıştı. Oyuncu Demet Evgar, kendisine gelen fotoğraf isteğine cevap vermeyince “Selam bile vermiyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz” diye tepki görmüştü. Evgar sessizliğini korurken, bir diğer oyuncu Işıl Yücesoy ise “Siz buraya fotoğraf çektirmeye gelmişsiniz ama bizim acımız var, lütfen saygı duyun” demişti.

Yılmaz Gruda: Kendi adıma ve onlar adına utanıyorum

Öte yandan Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda ise cenazeye katılmayan oyunculara sitem etti. Gruda, “Büyük oyuncuların hiçbiri burada yok. Burada olmaları lazımdı, ama yoklar. Kendi adıma ve onlar adına açıkçası utanıyorum. Onu gazetelerde değil, tabut yanına gelerek uğurlamalıydılar” dedi.