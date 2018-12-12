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Şebnem Schaefer savcılığa başvurdu: Eski nişanlım ölümle tehdit ediyor

Schaefer'ın şikâyeti üzerine savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı

12 Aralık 2018 12:03

Şebnem Schaefer, eski nişanlısı Murat Kadıoğlu’nun kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Schaefer “Almanya’ya gitsem de ondan kurtulamadım, bana ‘Sonun geldi’ diye mesajlar atıyor”  dedi.

Sabah'tan Dilek Yaman’ın haberine göre Kadıoğlu’nun kendisine farklı numaralardan ulaştığını söyleyen Schaefer, “Almanya’dayken bana ‘Hazır ol, sonun geldi’ şeklinde mesajlar atmaya başladı” dedi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İfadesinde atılan mesajları kabul eden Kadıoğlu’nun dört yıla kadar hapsi isteniyor.

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