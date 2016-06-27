Şebnem Korur Fincancı kararında skandal: Tutuklanmaya engel hali yok!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu, Özgür Gündem Gazetesi’nde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı, adli tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci - yazar Ahmet Aziz Nesin’i cezaevinde ziyaret etti. Şebnem Korur Fincancı, tutukluluğuna ilişkin olarak, "Tutuklanma gerekçemde ‘Tutuklanmaya engel hali yok’ deniyor. Bu 78 milyon insanın tutuklanmasına yol açar. Reşit ve sağlıklı olmak tutuklanmaya yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, heyetin hazırladığı ve parti yönetimine sunulan raporda yer alan Nesin, Önderoğlu ve Fincancı’nın anlatımları özetle şöyle:

Sıra başkanlarda

Ahmet Nesin (gazeteci-yazar): 1978’den beri gazeteciyim. 2006’dan beri kendisitemde yazıyorum. Bizim yerimize başka bir grup bulununcaya kadar biz buradayız. Bundan sonra belki AKP içinden tutuklama veya soruşturma olabilir. HDP’li belediyelere, ardından başka insanlara uzar bu iş. Ben tutuklanacağımın farkındaydım. Bizden sonra sıra belediye başkanlarına gelecek. Ondan sonra belki de AKP içindeki muhalif sesleri cezaevine gönderecekler. Ben AKP’lileri de bekliyorum. Tek kişilik bir hücrede kalıyorum. Akşam saat 8’e kadar dışardayız. Odamda sıcak su yok.

Künyede adımız yazdığı için

Erol Önderoğlu (Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi): Toplumsal muhalif tabanı hedef alan ve herkesi baskılayan sistemli bir kalkışma var. Baskıların medya dışına taştığı bir süredir görülüyordu. Bize koca bir gözdağı veriyorlar. Türkiye’de bundan sonra her şey beklenebilir. Bu tutuklamalar sembolik, alınan insanlar da sembol. Bahsedilen haberlerde, haberi yazanın ismi olmadığı için künyede de bizim adımız yazdığı için bizi tutukladılar.

"Burada hak ihlali var"

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (TİHV Başkanı): Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan mahkûmlarla aynı koşullarda kalıyorum. Burada hak ihlalleri var. Tek kişilik hücreler en üst katta olduğundan, havalandırma için 3 kat aşağı indirilmem gerekiyor. Tutuklanma gerekçemde ‘Tutuklanmaya engel hali yok’ deniliyor. Bu 78 milyon insanın tutuklanmasına yol açar. Reşit ve sağlıklı olmak tutuklanmaya yol açabilir. Esas ‘CizreRaporu’ onların canını sıktı. Ben bu tutuklamaların bilinçli olduğunu düşünüyorum ama bu bilincin ‘yetkin bir bilinç’ olmadığını da düşünüyorum.”