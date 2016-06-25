Prof. Fincancı'nın cezaevi günlüğünden: İnsanlar ölürken, evleri paramparça edilirken sessiz kalmak ihanet olurdu!

Özgür Gündem'de Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği yapmasının ardından, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ile birlikte ‘terör propagandası’ yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın cezaevinde tuttuğu günlük, başkanı olduğu Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) sitesinde yayımlandı.

Uzun dönemdir tutuklu ve hükümlülerin cezaevi koşulları ve hak ihlalleri üzerinde çalışmalar yapan Prof. Fincancı, 22-24 Haziran tarihlerinde tuttuğu günlüklerde kendisinin de karşılaştığı olumsuz koşulları not ederken "Bu kadar içeriden bir tanıklık başka türlü olamazdı" ifadesini kullandı. Verilen desteğin ve dayanışma için yapılan etkinliklerin kendisi duygulandırdığını da yazdı.

Fincancı'nın “İnadına gülmek, inadına iyi olmak gerek!” notunu düştüğü günlüklerden bölümler şöyle: