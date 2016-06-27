Prof. Şebnem Korur Fincancı tecrit odasından koğuşa alındı

Bir günlüğüne nöbetçi genel yayın yönetmenliğini yaptığı Özgür Gündem'de çıkan haberlerle ilgili 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle tutuklanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tek başına tutulduğu hücreden çıkartılarak kadın tutsakların kaldığı koğuşa alındı.

Özgür Gündem gazetesine verdikleri destek nedeniyle tutuklanan 3 isimden biri olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, konulduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tek başına tutulduğu tecrit odasından çıkartıldı. DİHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Fincancı'nın tecritten çıkarılıp, istediği koğuşa alındığını söyledi.

Fincancı, 7 gündür tecritte tutuluyordu.

Fincancı'nın bugün Evrensel'de yayımlan yazısında konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Tecritte olmak da ilginç bir durum, üstelik bunu bir biçimde –deneyimsizlik de denebilir- kendim onayladım başlangıçta. Tahmin edebileceğiniz gibi, öyle ya da böyle değdiğim tüm insanları düşününce hak mücadelesi içinde, siyasilerin olduğu koğuşların tamamından çağrı aldım koğuşlarına katılmam için. Çok heyecanlandım, çok sevindim ama birini seçersem diğerlerine ayıp etmiş olurum, kırarım diye de kaygılandım öte yandan. Yalnızlığa da pek itirazım olmadığından, önüme sürülen “tek kalmak istiyorum” yazısını imzalayıverdim.

"Sonra… Sonra tüm o tecrit, F tipi uygulamalarına karşı mücadelemizi, yalnız benim ömrüme sığan yüzlerce ölümün bu uğurda olduğunu düşününce, nasıl bir hata yaptığımı fark ettim. Tutulma koşullarımın tecrit niteliğini ve hak ihlali boyutunu da vurgulayarak, bir dilekçe verdim hemen. Bekliyorum, bakalım bu tecrit ne kadar sürecek. Belki siz yazımı okurken ben B-4 koğuşuna, farklı siyasetlerden kadınların bir arada olduğu koğuşa geçmiş olurum."