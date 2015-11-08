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Şebnem Dönmez de saçlarını 3 numaraya vurdurdu

"Bu yeni dönemi, bu yeni ‘ben’i onurlandırmak, onu en güzel şekilde ağırlamak için saçlarımı kazıttım"

08 Kasım 2015 11:13

Son dönemde kadınlar arasında çok rağbet gören 3 numara modasına Şebnem Dönmez de uydu. Saçlarını 3 numaraya vurduran ve tıraş sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan oyuncu, bu radikal değişikliğin sebebini yine aynı hesapta açıkladı.

“Hayatında yeni bir dönem başlıyorsa, bu yeni dönemi onurlandırmak adına çok önemli ve etkili bir adım. Ben de hayatımda yeni bir dönemin başladığını hissediyordum. Yeni ‘ben’e doğru yola çoktan çıktığımı, artık bu yeni benin duygularımda, davranışlarımda, bakış açımda, algılayışımda kendini net olarak gösterdiğini fark ettim. Bu yeni dönemi, bu yeni ‘ben’i onurlandırmak, onu en güzel şekilde ağırlamak için saçlarımı kazıttım. Saçlarımın uzunluğunun işaret parmağımın tırnağının yarısı kadar olması korkutucu geliyordu ama değilmiş, hatta çok nefismiş. Sonuçta, kestirdiğimden beri bir an bile pişman olmadım. Sembolik olarak eskiye veda etmenin, yeni dönemi onurlandırmanın daha güzel ve anlamlı bir yolunu düşünemiyorum."

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