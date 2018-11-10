Şebnem Dönmez: Bir çakalı 150 metreden tanıyabilirim

Oyuncu Şebnem Dönmez, şimdiye kadar pek çok çakallıkla karşılaştığını ifade ederek, "Bu şehirde yaşarken çakallarla karşılamamak enteresan olurdu" dedi. "Ben işi bilip işe gitmeyenlerdenim" diyen Dönmez, "Sezgilerim kuvvetli. Bir çakalı 150 metreden tanıyabilirim. Bana çakallık yapıldığında öfkelenme modundan da artık çıktım. Bunu görüp hiç enerjimi vermeden oradan yavaş yavaş uzaklaşıyorum" diyekonuştu.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin haberine göre oyuncu Dönmez, kendisine yöneltilen, "Türkiye’nin en güzel kadınları listelerinde ilk sıradaydınız. Güzellikle ilişkiniz şimdi nasıl?" sorusuna, "Bu, benim için büyük bir anlam ifade etmiyor" diyerek yanıt verdi.

"Kırışıklıklarım başlayınca birkaç senem buhranlı geçti"

30'lu yaşlarında kırışıklıkları üzerine kafa yorfuğunu söyleyen Dönmez, "Arkadan yeni isimler geliyor, acayip acımasız bir rekabet ortamı var. Bu yüzden birkaç sene kimseye çaktırmadan buhranlı geçti. Ama sonra 'Ben bundan çok daha büyük bir şeyim' dedim. Görünenin ötesinde de bir varlığım var. Bunun farkındalığıyla bir karar verdim. Kaç yaşına gelirsem geleyim; 60 yaşında da, 70 yaşında da güzel olacağım" sözlerini sarf etti.

Yaşıtlarının biyolojik yaşları geçmeden annelik duygusunu tatmak için ömür boyu sürmeyecek ilişkilerinde çocuk yaptılarını kaydeden Şebnem Dönmez, "Bir çocuğum olursa babasıyla beraber büyütmek istedim. Bununla ilgili bir pişmanlık hissi yaşamıyorum. Çünkü benim için hep gidilecek yerler, yapılacak işler vardı" sözlerini sarf etti.