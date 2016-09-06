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Şebnem Bozoklu 6 yıllık eşinden boşandı

Şebnem Bozoklu'nun avukatı boşanma kararına ilişkin açıklama yaptı

06 Eylül 2016 11:18

Oyuncu Şebnem Bozoklu'nun 6 yıllık evliliği tek celsede bitti.

Emre İzer ile evli olan Bozoklu, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir erkek arkadaşı ile öpüşürken görüntülenmişti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, çiftin avukatı şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkillerim Şebnem Bozoklu ve Emre İzer bugün evliliklerini resmi olarak; karşılıklı hiçbir talepleri olmadan sona erdirmişlerdir. Bundan sonraki hayatlarında birbirleri ile dost kalmayı seçen müvekkillerimin özel hayatlarına özen göstermenizi rica eder; anlayışınız için teşekkür ederim."

Av. Bahar Varol Tüfekcioglu

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Şebnem BozokluboşandıEmre İzererkek arkadaşBodrum

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