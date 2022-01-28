Sean Penn: Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine korkaklık genleri sebep oluyor

Dead Man Walking, Sweet and Lowdown, I Am Sam ve Mystic River gibi filmlere imza atan ünlü oyuncu Sean Penn, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki oyuncu, daha önce dile getirdiği"Amerikan kültüründe erkeklerin vahşice feminenleştiğine inananlardanım. Kadınlara adil davranmak için kadına dönüşmemiz gerektiğini düşünmüyorum" sözlerine ilişkin Independent gazetesinin sorularını yanıtladı.
Çevresinde 'maskülenliği kadınlara karşı bir baskı işareti olarak görmeyen' çok sayıda güçlü kadın olduğunu belirten Penn, şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımda maskülenliği kendilerine karşı bir baskı işareti olarak görmeyen çok güçlü kadınlar var"
"Maskülenliği kendilerine karşı bir baskı işareti olarak görmeyen çok güçlü kadınlar var hayatımda. Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine yol açan pek çok korkaklık geni olduğunu düşünüyorum."
Son yıllarda aralarında Harry Styles ve Billy Porter gibi isimlerin yer aldığı birçok erkek ünlü, etek giyerek kameralara poz vermişti.