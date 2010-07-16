-SEAN CONNERY'A ''VERGİ KAÇAKÇISI'' SUÇLAMASI PARİS (A.A) - 16.07.2010 - İskoçyalı sinema oyuncusu Sean Connery ve Fransız asıllı eşi Micheline vergi kaçırmakla suçlanıyor. Fransız gazetesi Monde'daki habere göre, 007 James Bond filmleriyle tanınan Connery ve eşi İspanya'nın güneyinde sahip olduğu gayrimenkullerin satışıyla ilgili yaptığı işlemlerde yaklaşık 1,6 milyon avro değerinde vergi kaçırmakla suçlanıyor. Söz konusu olayın, aktörün Malaga'da sahip olduğu arazi mülklerini bir şirket aracılığıyla satışı sırasında gerçekleştiği belirtiliyor.