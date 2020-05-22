Scottie Pippen da, The Last Dance belgeselinden memnun değil

Ünlü belgesel The Last Dance'ın tamamının yayınlanmasının ardından, belgeselde yer alıp memnun olmayan oyuncular arasına Scottie Pippen da eklendi.

Michael Jordan ve Chicago Bulls’un 1991-1998 arası efsaneleştiği yılları anlatan "The Last Dance” belgeseli final bölümünün yayınlanmasıyla geçtiğimiz gün sona erdi. Dev yapımın tamamlanmasının ardından belgeselde yer alan oyunculardan yorumlar gelmeye devam ediyor.

Bencil ifadesine çok kızdı

ESPN yazarı David Kaplan, Michel Jordan’dan sonra şampiyon takımın en önemli parçası olan Scottie Pippen’ın belgesel sonrası çok öfkeli olduğunu söyledi. Habere göre Pippen, MJ’in belgeselde kendisine bencil demesi sebebiyle zıvanadan çıktı.



Kaplan, "1998 senesindeki Utah Jazz’a karşı oynanan finalin 6. maçında sakatlanmasına karşın sahada kaldı. Jazz takımı tüm maç üzerine oynamasına rağmen sahadaydı” diyerek efsane yıldızın öfkesinin sebebini açıkladı.



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Jordan belgeselde, Pippen’ın sezon içinde olduğu ameliyat sebebiyle aldığı kararı ‘bencilce’ olarak nitelendirmişti.

Horace Grant: Belgeselde söylenenler yalan

Belgesel sonrası durumdan memnun olmayan birçok sporcu bulunuyor. Bulls kadrosunun bir başka üyesi Horace Grant de belgeselde söylenenlerin yalan olduğunu iddia etmişti.

The Last Dance’ta Jordan Kuralları” isimli kitabın yazarı Sam Smith’in kadrodaki özel hikayeleri Grant’ten aldığı söyleniyordu. Grant ise bu iddiayı belgeselde de yalanlamıştı.

Smith bu ay başında, Grant’in kötü oynadığı bir maçın ardından MJ’in yemeğini önünden aldığını söylemiş ve Grant de bu hikayeyi doğrulamıştı.

Jordan’ın ilk emekliliği sırasında Orlando Magic’e takas edilen Grant, Bulls’un ilk kazandığı üçlemenin önemli parçalarından biriydi. Ayrıca Grant Magic’te bir kez de all-star olma başarısı göstermişti.