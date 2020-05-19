The Last Dance belgeseli seyirci rekoru kırdı

Dünya basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu kabul edilen Michael Jordan'ın Chicago Bulls'un 1998'deki 6. şampiyonluğa gidiş öyküsüyle beraber efsanevi ismin hayatına dair önemli kesitler sunan ESPN belgeseli Last Dance, rekorlarla tamamlandı.

Netflix ve ESPN'de yayınlanan, Michael Jordan'ın hayatından kesitler sunan ve Chicago Bulls'un 6 şampiyonluğunun hikâyesini anlatan 10 bölümlük The Last Dance belgeseli, final yaptı.

Pazar akşamı yayınlanan son iki bölümüyle seyirciye veda eden belgesel, ESPN tarihinin en çok izlenen belgeseli rekorunu eline geçirdi.

9. bölüm için 5,9 milyon kişi ekran başına geçerken final yaptığı 10. bölüm, 5,4 milyon kişiye ulaştı.

Açılış bölümü 6,3 milyon kişiyi ekrana taşımıştı. 10 bölümün ortalaması ise 5,6 milyon izleyici olarak belirlendi.

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