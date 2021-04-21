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Kültür-Sanat

Scott Rudin, Broadway'deki görevinden istifa etti

21 Nisan 2021 10:13

Scott Rudin, kendisine yöneltilen zorbalık suçlamasının ardından tiyatrodaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ünlü Hollywood ve Broadway yapımcısı Scott Rudin yazılı açıklamasında "Bir süre düşündükten sonra Broadway'deki görevimden ayrılmaya karar verdim. Broadway'deki yerime başarılı meslektaşlarımın geleceğine eminim, zaten bu insanlar prodüksiyonda işlerini yapan ve kendilerini kanıtlamış kişiler" dedi.

Rudin eski çalışanlarının ekibe bardak, patates ve zımba fırlattığını iddialarıyla gündemdeydi. NTV'de yer alan habere göre ABD'de sinema ve televizyondaki meslek örgütleri son dönemde toksik iş atmosferi yaratma ve çalışanlara mobbing uygulama gibi konularda çalışmalarına hız vermiş olmasının, Rudin'in istifasıyla sonuçlanan süreçte etkiliği olduğu öne sürüldü. 

Scott RudinBroadway
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