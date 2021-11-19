Scorsese, Grateful Dead'in hikayesini film yapıyor; Jerry Garcia'yı Jonah Hill oynayacak

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Yönetmen Martin Scorsese'nin yeni projesinin ABD'nin kült rock grubu Grateful Dead'in hikayesini anlatan bir film olacağı belirtildi.

Deadline'ın haberine göre grubun solisti Jerry Garcia'yı Jonah Hill canlandıracak.

Filmin senaryosunu American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson ile beğeni toplayan Scott Alexander ve Larry Karaszewski'nin kaleme alacağı ifade edildi. Grateful Dead üyeleri Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart ve Bill Kreutzmann'ın da projede yapımcı olarak yer alacağı belirtildi.

Filmin, 30 yıldan uzun süre aktif kalan ve hayatta olan bazı üyelerinin de 'Dead and Company' ismiyle geleneği sürdürdüğü grubun hangi dönemini konu alacağı bilinmiyor.