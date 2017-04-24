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Kültür-Sanat

Scorsese, De Niro ve Di Caprio ilk kez aynı filmde

“Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” kitabının film hakları 5 milyon dolara Inperative Entertainment şirketi tarafından satın alındı

24 Nisan 2017 22:17

Bu ay yayımlanan David Grann imzalı “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” (Osage Cinayetleri ve FBI’ın Doğuşu) adlı kitap, başta Brad Pitt ve George Clooney olmak üzere, pek çok oyuncunun dikkatini çekti.

Filmin beyazperde uyarlaması için pek çok teklif yapıldı. Deadline’da yer alan habere göre ise, kitabın film hakları 5 milyon dolarlık (yaklaşık 18 milyon lira) teklifle Inperative Entertainment şirketi tarafından satın alındı. Şimdi film, üç büyük oyuncuyu ilk kez bir araya getirecek: Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro.

Grann’in yaşanmış olayları anlattığı kurgu dışı kitabı, 1920’li yıllarda Oklahoma eyaletinde yaşayan Osage Yerli Kabilesi’nin, topraklarında petrol bulunması ve bölge halkının dünyanın en refah sahibi insanları olmasından kısa bir süre sonra yaşanan seri cinayetleri anlatıyor.  

Bu dönem onlarca insan katledilmiş ve olayla ilgili soruşturma yapmaya cesaret edenler de kısa bir süre sonra öldürülmüştü. Vaka bir süre sonra yeni kurulmakta olan FBI’ın incelediği ilk büyük cinayet davasına dönüştü.

Bu dönemde aynı zamanda, daha sonra organizasyonun kimliğini ve tekniklerini şekillendiren genç yönetici J. Edgar Hoover göreve geldi.

İlginçtir ki Leonardo DiCaprio, 2011 yapımı Clint Eastwood imzalı “J. Edgar” filminde, Hoover’ı canlandırmıştı.

Scorsese şu anda 2018 yılında gösterime girecek “The Irishman” filmi için Robert De Niro ve Al Pacino ile çalışıyor. “Killers of the Flower Moon” uyarlaması için çekimlerin ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

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ScorseseDe NiroDi CaprioKillers of the Flower MoonThe Osage Murders and the Birth of the FBI

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