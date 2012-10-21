Scorpions son kez İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü hard rock grubu Scorpions, dün akşam son kez "Veda Turnesi" kapsamında Küçükçiftlik Park’ta İstanbullu rock müzik severlerle buluştu.

UNILIFE organizasyonuyla gerçekleşen ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde Scorpions, kısa bir belgeselinin yayınlanmasının ardından görkemli bir çıkışla müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

Aynur Yolcu'nun hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Scorpions’un kısa bir belgeseli yayınlandıktan sonra grubun bateristi James Kottak’ın bulunduğu alan asansörle yükseltildi ve Kottak İstanbul’u yukarıdan selamladı. Scorpions’un diğer üyeleri ise asansörün altında açılan kapıdan çıktı. Grubun vokalisti Klaus Meine Türkçe “İyi akşamlar İstanbul” sözleriyle müzikseverleri selamladı.

Sahnede yer alan grup üyelerinin 50'li yaşlarda olmasına rağmen adete 25'lik delikanlılardan farklarının olmadığı ifade edildi. Küçükçiftlik Park'ı dolduran izleyiciler, “Send Me An Angel”, “Still Loving You”, “Hurricane” gibi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Scorpions grubu 2010 yılında 47 yıllık müzik kariyerlerine son verme kararı almıştı. Ancak hayranlarından aldıkları tepkiler üzerine Scorpions, 3 yıl sürecek bir "Veda Turnesi"siyle 50'nci yıllarında dağılma kararı aldı. Grup, turnenin 2'nci yılında son kez İstanbul'da konser verdi.