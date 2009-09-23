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Yaşam

Schumacher’in Türk kiracısına saldırı

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher’in kiracısı olan Nuri Yıldız’ın işlettiği döner restoranı Almanya’nın Bispingen kentinde ırkçı saldırıya uğradı.

23 Eylül 2009 03:00

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher’in kiracısı olan Nuri Yıldız’ın işlettiği döner restoranı Almanya’nın Bispingen kentinde ırkçı saldırıya uğradı.

Malatyalı Yıldız’ın dükkanı, Schumacher’e ait bir go-kart pistinin hemen yanında bulunuyor. Aşırı sağcı olduğu iddia edilen iki Alman genç, önceki gece saat 01.00 civarında restorana gelip camları taşladılar. Camlar kırılmayınca bu kez restoranın bahçesindeki masa, sandalye, reklam panoları parçalayıp kundaklamaya çalıştılar.

Polis, 17 ve 18 yaşındaki iki saldırganı kasaba merkezine kaçarken yakaladı. İşyerinde binlerce euroluk hasar meydana geldi. Yıldız, “Neden yaptıklarını sordum, ‘Canımız sıkıldı. Keyif için yaptık’ dediler. Hayır, bu planlanmış bir saldırı, şikayetçiyim” dedi.

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