Schindler’in fabrikası anıta dönüştürülüyor

Oskar Schindler Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Schindler'in Çek Cumhuriyeti'ndeki eski fabrikasının bir anıta dönüştürüleceği bildirildi.

Schindler, İkinci Dünya Savaşı sırasında bin 200 Yahudi'yi fabrikasında "köle işçi” olarak çalıştırıyor göstererek, toplama kamplarına gönderilmesini engellemiş ve böylece hayatlarını kurtarmıştı.

Vakıf, Ağustos ayında Brnenec kentinde yıkık halde bulunan eski fabrika binasının yönetimini devralmıştı. Binayı yeniden restore etmeyi planlayan vakıf, 2019 yılına kadar onu Yahudi Soykırımı anıtına dönüştürmek istiyor.

Hikayesi Steven Spielberg'in 1993 tarihli Oskar Ödüllü Schindler'in Listesi filmiyle tanınır hale gelen Oskar Schindler (1908-1974) Alman bir sanayici ve bir Nazi ajanıydı.

Schindler'in listesi

Cephane fabrikasına Yaudileri işçi olarak alan Schindler, Nazi rejimine karşı çıkmış ve bin 200 kişinin hayatını kurtarmıştı. Schindler, korunması gereken insanların ismini bir listeye yazmıştı.

Fabrikanın bulunduğu alan 2010 yılından bu yana ziyarete açık. Brnenec'teki eski toplama kampının yakınında bulunuyor. Vakıf Başkanı Jaroslav Novak, ülkede kalan tek Nazi kampı olarak, buranın Çek Cumhuriyeti'nin en çok tanınan binalarından biri olduğunu kaydetti.

Vakıf, fabrika binası anıta dönüştürüldüğünde bölgeye daha fazla ziyaretçinin geleceğini tahmin ediyor.

Dört adet liste var

2013 yılında, 801 Yahudi işçinin isim, doğum tarihi ve meslek bilgilerinin yer aldığı 14 sayfalık belgelerden biri, internette ebay üzerinden 3 milyon dolara açık arttırmaya sunulmuş ancak satılamamıştı.

Bu listeden toplam dört adet olduğu belirtiliyor. Bunlardan biri ABD'deki Soykırım Müzesi'nde, ikisi ise İsrail'deki Yad Vaşem müzesinde yer alıyor.

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dpa/KNA, BS/GA