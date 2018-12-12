Schalke'den Galatasaray'a gönderme

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar, D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Galatasaray, sahasında Porto'ya 3-2 yenildi.

D Grubu'nun diğer karşılaşmasında Schalke 04, ağırladığı Lokomotiv Moskova'yı Schöpf'ün 90+1'inci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Böylece Porto'nun lider, Schalke 04'ün ise 2'nci olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilediği D Grubu'nu 3. sırada bitiren takım Galatasaray oldu. Galatasaray yoluna, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.

Maçların ardından Schalke Kulübü Twitter hesabından Galatasaray'a bir mesaj gönderdi. Alman ekip, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmelerinden ötürü Galatasaray'ı etiketleyerek "Rica ederiz." paylaşımını yaptı.