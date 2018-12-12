Arena'da 5 gol; Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Galatasaray sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti. Galatasaray'ın bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşmayı Porto 3-2 kazandı. Grupta 4 puan toplayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Porto takımı maçın 17. dakikasında Eren Derdiyok'un kademesinden kurtulan Felipe'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Porto, 42. dakikada bulduğu penaltı atışını Marega ile gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.



1-0'dan sonra baskısını artıran Galatasaray 45. dakikada penaltı kazandı. Feghouli'nin penaltı atışını gole çevirerek farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, Eren Derdiyok ve Onyekuru ile girdiği pozisyonlarda golü bulamadı.

Porto'da Oliveira 57. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu golden 8 dakika sonra Eren Derdiyok, Galatasaray'ın farkı yeniden 1'e indiren golünü attı. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

11'LER



Galatasaray : Muslera- Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo - Donk, Fernando - Ndiaye, Feghouli, Rodrigues - Eren Derdiyok.



Porto : Casillas- Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles- Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez