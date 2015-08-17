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Scarlett Johansson'un İstanbul ziyaretinde gerilim; eşi, gazetecilere parmak gösterdi!

Scarlett Johansson ve eşi Ortaköy'de görüntülenince gizlenmeye çalıştı

17 Ağustos 2015 12:06

Hollywood starı Scarlett Johansson, gazeteci eşi Romain Dauriac ile çıktığı gizli İstanbul tatilinde objektiften kaçamadı. Johansson bir tezgahtan aldığı şalla yüzünü gizlemeye çalışırken, eşi ortalığı birbirine kattı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Scarlett Johansson, geçtiğimiz yıl gizlice evlendiği, 1 yaşındaki kızı Rose Dorothy’nin babası gazeteci Romain Dauriac ile İstanbul’a geldi. Çift, önceki akşam Ortaköy’deydi. Sahildeki bir kafeye giren Johansson ve Dauriac, Boğaz manzarası eşliğinde şarap içti. Scarlett Johansson, kendisini tanıyıp yanına gelen hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini kibarca reddetti.

 

'Eşi yardım etti'

 

“Siz Scarlett Johansson mısınız?” diye soranlara kimi zaman “Evet”, kimi zaman da “Hayır” yanıtını veren oyuncu, eşiyle Ortaköy turuna çıktı. Ancak bir anda patlayan flaşlar keyiflerini kaçırdı. Bir tezgâhtan aldığı şalı yüzüne dolayan Johansson, satıcıya parasını ödemeden hızla uzaklaştı. Önünü görmekte güçlük çeken oyuncu, eşinin yardımıyla bir taksiye bindi.

Romain Dauriac ve Scarlett Johansson, Ortaköy Meydanı’nda taksiye binerek kaçmak istedi. Kalabalık trafikte hiçbir taksinin durmaması, çifti iyice sinirlendirdi. Dauriac, durmayan taksilerin kaputunu yumrukladı.

 

Objektiflere orta parmak

 

Fotoğraflarını çeken muhabirlere küfürler savuran Romain Dauriac, zorlukla durdurduğu taksiye bindikten sonra objektiflere orta parmağını gösterdi.

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