Scarlett Johansson, Marvel'dan ayrılışı hakkında konuştu: Acı tatlı bir durum

Black Widow, Natasha Romanoff'un Marvel Sinematik Evreni'ne veda edeceği film olacak. Avengers: Endgame'de öldüğünü bildiğimiz Natasha Romanoff'u canlandıran yıldız oyuncu Scarlett Johansson, karaktere vedasıyla ilgili konuştu. Oyuncu, bu durumu acı tatlı olarak nitelendiriyor.

Black Widow filmi, önümüzdeki hafta içerisinde ülkemizdeki izleyicileriyle sinemalarda buluşmaya başlayacak. Film, Marvel Sinematik Evreni'nin ve dolayısıyla Black Widow'un geçmişine götürecek. Hem evrene Yelena gibi kahramanları katacak, hem de Natasha Romanoff'un geçmişinden gelen yakınlarını, eski hayatını, dostlarını ve düşmanlarını tanımamızı sağlayacak.

Beyazperde'nin haberine göre Scarlett Johansson, Black Widow'a vedasıyla ilgili şu sözleri sarf etti: "Bence bu acı tatlı bir durum. Marvel ailemle birlikte çalıştığım harika bir 10 yıldı. Hep sabırsızlıkla beklediğim gibi her 18 ayda ya da 2 yılda bir onları görmemeyi özleyeceğim. Ama gerçekten bu filmle gurur duyuyorum. Bence bu kadar başarılı olma yoluna gitmemiz harika. Bu film şimdiye kadar çektiğimiz diğer Marvel filmlerinden çok farklı. Dediğim gibi... Acı tatlı..."

Black Widow filmiyle birlikte, Natasha Romanoff'a veda edeceğimiz biliniyor. Yelena karakteriyle birlikte Florence Pugh ise, Marvel Sinematik Evreni'ne giriş yapıyor. Cate Shortland'in yönetmeni olduğu Black Widow'un oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson ve Florence Pugh'ın yanı sıra David Harbour, Rachel Weisz, William Hurt ve O-T. Fagbenle yer alıyor. Fagbenle'nin filmin kötüsü Taskmaster'a hayat verdiği düşünülüyor. Ama bu konu şimdilik sadece bir dedikodudan ibaret bulunuyor.

Black Widow, hem sinemalarda hem de Disney+ üzerinden izleyici karşısına çıkacak. Ülkemizdeki vizyon tarihi 9 Temmuz 2021 olacak.