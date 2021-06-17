Scarlett Johansson: Iron Man 2'de Black Widow karakteri fazla cinselleştirilmişti

Oyuncu Scarlet Johansson, Iron Man 2 filminde Black Widow karakterinin cinselleştirilmesini eleştirdi. Johansson "Black Widow filmde bir nesneymiş gibi aktarıldı" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan, Marvel Comics'in yayınladığı Black Widow filmi öncesi açıklamalarda bulunan Scarlett Johansson, canlandırdığı karakterin Iron Man 2'deki tasvirini eleştirdi.

Johansson, "Iron Man 2 oldukça keyifli ve güzel anlar olsa da karakter çok cinselleştirilmişti. Ondan bir nesneymiş, bir mülkmüş gibi bahsediliyordu. Hatta Tony (Tony Stark-Iron Man) bile bir noktada onunla ilgili 'Bundan istiyorum' diyordu" dedi.

Oyuncu yeni filmde, Black Widow karakterinin aynı şekilde "aşırı cinselleştirilmediğini" söyledi.