Scarlett Johannson hamile mi?

Fransız gazeteci sevgilisi Romain Dauriac ile yaklaşık 6 ay önce nişanlandığını ilan eden ünlü oyuncu Scarlett Johannson'un hamile olduğu iddia edildi.

E. News'in haberine göre, yakın kaynaklar Johannson'uın hamileliğini doğruluyor. People Magazine ve US Weekly'nin de haberi doğrulattığı belirtiliyor.

Ryan Reynolds'tan boşandıktan sonra Sean Penn ile adı anılan güzel oyuncu 6aydır Romain Dauriac ile nişanlı.

Oyuncu, verdiği bir röportajda evlilik planları yapmadığını, yakın gelecekte kafasında evlilik olmadığını, tek planının Avengers 2 filmi olduğunu söylemişti.

Johannson'un bebeğini doğurup doğurmayacağı merak konusu oldu.

