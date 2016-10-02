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Kültür-Sanat

'Scarface' yeniden beyaz perdeye geliyor; Tony Montana'yı kim canlandıracak?

Filmin yönetmenliğini ise Antoine Fuqua üstleniyor

02 Ekim 2016 01:33

Scarface efsanesi yeniden beyaz perdeye geliyor. Filmde Tony Montana karakterini kimin canlandıracağı ise henüz belli değil.

Film Al Pacino’lu 1983 versiyonunun yanı sıra 1932 filminden de esinlenecek. Wolf of Wall Street ve Boardwalk Empire gibi yapımlarda da imzası bulunan Terence Winter’ın senaryo koltuğunda olacağı belirtiliyor.

Filmin yönetmenliğini ise Antoine Fuqua üstleniyor. 

Eylül 2017’de Equalizer 2’nin çekimlerine başlamayı planlayan Fuqua’nın yeni Scarface’e ne zaman başlayacağı ise şimdilik soru işareti.

 

 

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ScarfaceTony MontanaAl Pacino

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