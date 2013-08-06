SBS'de yerleşemeyenlere 'genel lise' sınıfı

Eğitimde 4+4+4 sistemine geçilmesiyle birlikte bu yıl düz liseler kaldırıldı. Bu nedenle Anadolu lisesine giremeyen öğrenciler imam hatip, meslek lisesi veya özel okuldan birini tercih etmek zorunda.

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre bu yıl 9. sınıfa başlayacak 1 milyon 259 bin 546 öğrenciden 688 bini fen, Anadolu, Anadolu öğretmen ve sosyal bilimler liselerinde okuyacak.

Ancak bu 574 bin öğrencinin açıkta kalacağı anlamına geliyor. Bu öğrenciler zorunlu olarak özel lise, meslek liseleri ve imam hatibe gidecek.

Zaman gazetesindeki habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen hafta il müdürleriyle yaptığı toplantıda, bir liseye yerleşemeyen ve imam hatip ya da meslek lisesi istemeyen öğrenciler için, anadolu ve meslek liseleri bünyesinde 'genel lise' sınıfları açılmsaı kararı alındı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada çok programlı liselerde uygulanan sisteme benzer bir plan yapılacağını söyledi.

Yıldız, 'Sınavla bir yer kazanamayan öğrencilerimize ve velilere alternatif sunmak zorundayız. Vatandaş böylece istemediği bir okulu tercih etmek zorunda kalmayacak' dedi.

Kontenjanlar artmış olacak

Yıldız, açılacak 'genel lise' sınıflarının okullardaki kontenjanları, açıkta kalan öğrencilere yetecek şekilde artacağını açıkladı. 'Sadece İstanbul için fen, Anadolu, Anadolu öğretmen ve sosyal bilimler gibi sınavla öğrenci alan liselerde kontenjan 23 bin iken açılan ve dönüştürülen okullarla birlikte 74 bin öğrenci yerleşebilecek' diyen Yıldız, hem meslek hem de anadolu liselerinde 'genel sınıf'ların açılacağını söyledi.

Yıldız, açıklamasına şöyle devam etti:

'Zaten 9. sınıfta tüm okul türlerinde aynı dersler görülüyor. 10. sınıftan itibaren ise meslek lisesine gitmek istemeyen öğrenciler, oluşturulacak genel lise sınıflarında eğitimine devam edecek.'