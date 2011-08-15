-SBS'de ikinci yedek kayıtlar başladı ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci yerleştirilen ortaöğretim kurumlarında boş kalan kontenjanlara kayıt hakkı kazanan adayların ikinci yedek kayıt süresi bugün başladı. SBS 8. sınıf sonuçlarına göre, fen, sosyal bilimler, Anadolu liseleri; teknik ve endüstri meslek liseleriyle mesleki ve teknik eğitim merkezleri (Anadolu teknik lisesi, Anadolu meslek lisesi programları), tapu ve kadastro Anadolu meslek lisesi, tarım Anadolu meslek ve tarım meslek lisesi, denizcilik Anadolu meslek lisesi ve denizcilik Anadolu teknik lisesi, kız teknik ve meslek liseleriyle mesleki ve teknik eğitim merkezleri (Anadolu kız teknik lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu kız meslek Lisesi, Anadolu meslek lisesi programları); ticaret meslek liseleri (Anadolu ticaret meslek lisesi, Anadolu iletişim meslek lisesi, adalet meslek lisesi programı), otelcilik ve turizm meslek liseleri (Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi programı), Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu imam-hatip liseleriyle Anadolu sağlık meslek liselerine öğrenci yerleştirildi. Bu liselerde asıl listeden kayıtlar, 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Asıl listeden kayıtlar sona erdikten sonra birinci yedek kayıt dönemi başladı. Asıl kayıtlardan boş kalan kontenjanlar, 6 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi ve adaylara 8-12 Ağustos arasında kayıt süresi tanındı. Birinci yedek kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar da 13 Ağustos'ta Bakanlığın internet sitesinden yayımlandı. Öğrenciler, e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 15-19 Ağustos tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklar. 15-19 Ağustos tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erdiğinde, üçüncü kayıt dönemi başlayacak. Boş kontenjanlarla yedek listeye göre kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler, 20 Ağustos'ta saat 15.00'ten itibaren ilan edilecek. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 22-26 Ağustos arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklar. Daha sonra dördüncü yedek kayıt dönemine geçilecek. 22-26 Ağustos tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlarla yedek listeye göre kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler, 27 Ağustos'ta saat 15.00'ten itibaren ilan edilecek. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 5-9 Eylül tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklar. Öğrenciler yedek listeye göre kayıt hakkı kazandıkları okullara, isterlerse kayıt yaptırmayabilecekler. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar, haklarını kaybedecekler. Herhangi bir okula kayıtlıyken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bu haklarını kullandıkları takdirde, bir önceki okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak düşecek. Öğrenci, en son kayıt yaptırdığı okuldaki kaydını sildirmesi durumunda bir önceki kayıtlı olduğu okula geri dönemeyecek. Öğrenci, aynı dönemde yedek listeye göre birden fazla okula kayıt hakkı kazanabilecek. Bu durumda öğrencinin istediği tek bir okula kayıt yaptırma hakkı bulunuyor. 5-9 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptıran öğrencilerin bir önceki okullarından boşalan yerler için sıradaki yedek öğrencilere aynı anda kayıt hakkı verilecek. Söz konusu kayıt dönemi süresince http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinin günlük takip edilmesi gerekiyor.