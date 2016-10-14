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Eğitim

Sayıştay raporu: ÖSYM sınavlarının yapılamama riski var

Sayıştay'ın ÖSYM ile ilgili olarak hazırladığı raporda 20 yıldır sınav sorularının basımından sorumlu METEKSAN'ın ihaleye girmemesi halinde sınavların yapılamayabileceği belirtildi

14 Ekim 2016 23:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) çalıntı sorular, şifreli sorular ile ilgili gündeme gelen iddialarda sorumlu olarak gösterdiği METEKSAN, Sayıştay raporlarında da yer aldı. ÖSYM’nin atıp “kendi matbaamızı kuracağız” yönündeki açıklamalarına rağmen soruların METEKSAN’da bastırılmaya devam edildiğinin belirtildiği raporlara göre, METEKSAN’ın herhangi bir gerekçeyle ihaleye girmemesi halinde her yıl 11 milyon insanın hayatını yakından ilgilendiren YGS, KPSS, TUS, ALES gibi 40 önemli sınav yapılamaz.

 

20 yıldır METEKSAN

 

Burcu Cansu’nun Birgün’de yer alan haberine göre, Sayıştay Raporları’nda, sınavların gerçekleştirebilmesi için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine yönelik hizmetlerin 20 yılı aşkın süredir, tekel konumunda olan METEKSAN Matbaacılık ve Teknik San. Tic. A.Ş yükleniminde ihale yolu ile gerçekleştirildiği belirtildi. Açık İhale Usulü’ne rağmen her yıl ihaleye tek bir firmanın teklif verdiği kaydedildi. Bu durumun neden olduğu sorunlar şöyle sıralandı:

-İlk sorun, ihtiyacın sürekli tek bir satıcı tarafından karşılanmasıdır. Rekabet ilkesinin gerçekleştirilemediği bir ihalede, uygun şartlarla temin ve kaynakların verimli kullanılmasından da söz edilemez.

-İkinci ve asıl sorun ise ÖSYM’nin bu işi kendi personeli ve altyapısı ile yapamamasıdır. Zira işin, özel sektördeki bir firma tekelinde bulunması, herhangi bir nedenle bu firmanın ihaleye girmemesi durumunda ülke çapında sınav yapılamama riskini de beraberinde taşımaktadır.

Dışa bağımlılıktan kurtulmalı
ÖSYM, “Yıllardır tek firma METEKSAN Matbaacılık tarafından ihale yolu ile karşılandığı anlaşılan ve kurumun asli görevi olan böyle önemli bir kamu hizmeti için ÖSYM’nin dışa bağımlı olmaktan kurtulması milli menfaatler açısından da önemli” olduğu üzerinde durdu.

 

ÖSYM’nin yanıtı

 

ÖSYM Sayıştay’a şöyle yanıt verdi:

“Başta YGS, LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4, LYS-5,KPSS, ÖABT, TUS, YDS, ALES, DGS, Kurum Sınavları, JANA, ALS olmak üzere yurt genelinde ve bir kısmı da yurt dışında olmak üzere her yıl yaklaşık 40 sınav yapmaktadır. Söz konusu sınavlara yaklaşık 11 milyon aday girmekte ve 1 milyon 600 bin görevli bu sınavlarda görev almaktadır. Bu sınavlar, hem kamuoyunda dikkatle takip edilen, hem de adaylar için hayati önem taşıyan sınavlarıdır.

Başkanlığımızın bu büyük organizasyonu kendi personeli ile gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu sebeple hizmet alımı yöntemi ile söz konusu süreçte yer alan iş ve işlemler ihale edilmek suretiyle temin edilmektedir.”

 

Sayıştay ikna olmadı


ÖSYM’nin savunması Sayıştay’ı ikna etmedi. Sayıştay raporunda, ÖSYM’nin “Başkanlığımızın bu büyük organizasyonu kendi personeli ile gerçekleştirmesi mümkün değildir” savunmasına karşı “Kurumun asli görevi olan böyle önemli bir kamu hizmeti için ÖSYM’nin dışa bağımlı olmaktan kurtulması gerektiği düşünülmektedir” uyarısında bulunuldu.

 

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