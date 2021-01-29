Sayıştay’ın denetleyemediği Türkiye Varlık Fonu'nu yabancı şirket denetleyecek

Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Sayıştay denetimi dışındaki Türkiye Varlık Fonu’nun gelecek yıl İngiltere merkezli şirket Pricewaterhouse Cooper denetleneceğini söyledi.

Söz konusu şirket tarafından denetlenecek diğer şirketler arasında kamu bankaları, THY, PTT gibi stratejik kurumlar yer alıyor.

Birgün'den Hüseyin Şimşek imzalı habere göre, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun hazırladığı 2019 Yılı Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri, muhalefetin borçlanma eleştirileri eşliğinde tamamlandı. Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, milletvekillerine bir yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Sayıştay tarafından denetlenemeyen Varlık Fonu’nun aylar süren gecikmenin ardından TBMM’ye sunulan denetim raporları hakkında konuşan Genel Müdür Sönmez, önümüzdeki yıl İngiliz merkezli bir denetim şirketinin fonu denetleyeceğini açıkladı.

Mevcut raporlarda net ekonomik verilerin yer almadığı eleştirilerine değinen Sönmez, “Biz Varlık Fonu’nun Yönetimi ve Yönetim Kurulu olarak denetimin yapılmasını özellikle teşvik ediyoruz. Bu sene denetimi başka bir kurum yapacak. PwC yapacak, Pricewaterhouse Coopers yapacak” dedi.

Varlık Fonu’nu denetleyecek yabancı şirket, Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Botaş, Türkiye Petrolleri, THY, PTT ve Türksat gibi stratejik kurumların hesaplarına ve kurum işleyişlerine ulaşabilecek.

Erdoğan “Biz bize yeteriz” demişti 2018 yılında da Varlık Fonu’na yabancı şirketlerin danışman olarak görevlendirilmesi tartışma konusu olmuştu. O dönemde Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak, McKinsey isimli danışmanlık şirketi ile anlaştıklarını açıklamış, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise gelen yoğun tepkilerin ardından, “Biz bize yeteriz” diyerek anlaşmayı iptal ettiğini duyurmuştu.

Muhalefetten tepki: Sayıştay denetlemeli

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu Varlık Fonu’nun uluslararası denetimine tepki gösterdi. Yüksek yargı kurumu Sayıştay’ın Varlık Fonu’nun bilgilerine erişemediğini anımsatan Erdoğdu, “Daha önce de bağımsız denetim firmalarına bu denetimleri yaptırmak istediler ancak kamuoyuna açıklanmasa da şartlı görüşten ötesi verilemedi. Denetim yapılırsa ve bu bilgilere ulaşılabilirse bu bir ilk olacak. Esas olan Sayıştay’ın denetim yapması ama iktidar da buna müsaade etmiyor” dedi.

TIKLAYIN - Türkiye Varlık Fonu’nun TBMM’ye sunulmayan 2019 denetim raporunun gerekçesi açıklandı

TIKLAYIN - Çiğdem Toker: Türkiye Varlık Fonu'nun 2018 yılı denetim raporları TBMM'de yeni görüşüldü